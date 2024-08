Xem tăng Abrams bị nổ tung mặc dù có lớp giáp lồng

Nga không ngừng phá hủy tăng Abrams của Mỹ cấp cho Ukraine

Hôm 11/8, một chiếc xe tăng M1A1 SA Abrams do Mỹ sản xuất khác của lực lượng Kiev đã bị nhiều máy bay không người lái tự sát FPV nhắm mục tiêu gần khu định cư Mykolaivka, nằm ở phía tây bắc thành phố Avdeeva.

Đoạn video dài hơn một phút về cuộc tấn công được đăng lên mạng xã hội vào ngày 11/8 cho thấy một máy bay không người lái đã đâm vào động cơ của xe tăng, vô hiệu hóa nó. Một số máy bay không người lái khác sau đó đã lao thẳng vào xe tăng, khiến đạn dược được lưu trữ ở phía sau tháp pháo bốc cháy.

Điều đáng chú ý là xe tăng đã được nâng cấp với lớp giáp lồng và các khối giáp phản ứng nổ. Tuy nhiên, máy bay không người lái vẫn có thể tiêu diệt được nó.

Ukraine đã nhận được 31 xe tăng Abrams từ Mỹ trong năm qua. Các nguồn tin truyền thông Nga khẳng định rằng, hơn một phần ba số xe tăng đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Tất cả các tổn thất đều xảy ra gần Avdeevka.

Các chuyên gia phân tích quân sự nhận định, tổng chi phí của xe tăng Abrams có thể thay đổi và có thể lên tới hơn 10 triệu USD cho một xe tăng khi bao gồm cả chi phí đào tạo và bảo dưỡng.

Theo hãng tin The Associated Press, Ukraine đã rút toàn bộ xe tăng Abrams khỏi mặt trận vào đầu năm nay do quân đội Nga sử dụng quá nhiều máy bay không người lái, khiến xe tăng khó có thể hoạt động mà không bị phát hiện hoặc bị tấn công.

Tuy nhiên, sự tiến quân của quân đội Nga gần Avdeevka đã buộc lực lượng Kiev phải tái triển khai xe tăng.

Một báo cáo gần đây của CNN thừa nhận loại xe tăng này hoạt động kém ở Ukraine, và tiết lộ rằng, lực lượng Kiev đang phải vật lộn để duy trì hoạt động của những chiếc Abrams còn lại.

Sự thất bại của xe tăng Abrams ở Ukraine không có gì đáng ngạc nhiên vì loại xe tăng này đã chịu tổn thất nghiêm trọng ở Iraq và Yemen trong các cuộc xung đột trước đây.