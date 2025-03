Xem Sex Education, tôi chột dạ nhận ra chính mình tự hủy hoại hôn nhân: Cái giá phải trả cho lỗi sai quá đắt!

Tôi 35 tuổi, đã kết hôn được 7 năm. Cuộc hôn nhân của tôi từng là niềm mơ ước của bao người. Chồng tôi là một người đàn ông tài giỏi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng thủ khoa, có công việc ổn định với mức thu nhập 70 triệu/tháng. Chúng tôi có hai con xinh xắn, một trai, một gái. Bố mẹ hai bên đều ủng hộ và yêu thương chúng tôi. Nhưng rồi, sóng gió ập đến, và 6 tháng trở lại đây, tôi và chồng đã chẳng nói với nhau bất cứ điều gì. Chúng tôi ăn riêng, ngủ riêng, chẳng khác nào hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.

Tôi còn nhớ như in những ngày đầu mới cưới, chúng tôi đã hạnh phúc biết bao. Tôi quyết định gác lại sự nghiệp để ở nhà chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm. Chồng tôi luôn yêu thương và quan tâm đến gia đình, anh ấy làm việc chăm chỉ để mang lại cho chúng tôi cuộc sống tốt nhất. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày, tôi phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác…

Xem phim Sex Education, tôi chột dạ nhận ra chính mình tự hủy hoại hôn nhân. Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra khi chồng tôi trở về nhà sau một chuyến công tác dài ngày. Trong lúc thu dọn đồ cho chồng, tôi vô tình nhìn thấy 1 vết son môi lạ trên áo anh, tim tôi chợt hẫng một nhịp. Hôm sau, khi lấy xe anh đưa các con đi siêu thị, tôi lại tìm thấy một món đồ mỹ phẩm của phụ nữ.

Với tất cả sự bình tĩnh, tôi âm thầm tìm hiểu kỹ hơn thì phát hiện ra trong điện thoại anh có những tin nhắn của một người phụ nữ lạ.

Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Anh giải thích rằng đó là một nhân viên mới, anh chỉ đang hướng dẫn cô ấy công việc. Nhưng rồi, anh cũng thừa nhận rằng cô gái đó đã chủ động theo đuổi anh và anh cũng có chút rung động. Dù vậy anh vẫn khẳng định chưa làm gì có lỗi với tôi.

Chồng tôi sau đó đã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Anh cũng nhắn tin nói rõ bản thân đã kết hôn và chuyển sang bộ phận khác để tránh gặp cô gái kia. Vì gia đình, tôi đồng ý tha thứ cho anh ấy, nhưng trong lòng vẫn còn một vết sẹo lớn. Tôi không thể nào quên được chuyện đó.

Kể từ đó, tôi trở nên đa nghi, ghen tuông vô cớ. Mỗi khi có chuyện không vừa ý, tôi lại lôi chuyện cũ ra để chì chiết, trách móc chồng. Anh im lặng chịu đựng, nhưng sự chịu đựng nào rồi cũng có giới hạn. Một lần, chúng tôi cãi nhau to, anh nói rằng anh mệt mỏi vì tôi cứ mãi dằn vặt anh về chuyện quá khứ.

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xấu đi. Chúng tôi không còn nói chuyện, không còn chia sẻ với nhau bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đã đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ.

Nhận ra lỗi sai lớn sau khi xem phim Sex Education

Giữa những ngày tháng buồn bã ấy, tôi tìm đến bộ phim "Sex Education". Đây là bộ phim tôi rất thích, tôi đã định rủ chồng cùng xem nhưng chưa có cơ hội. Trong lúc xem phim một mình, tôi bỗng chột dạ nhận ra mình đã mắc một lỗi sai nghiêm trọng.

"Sex Education" là một bộ phim đáng xem, mang đến nhiều bài học giá trị về cuộc sống. Ảnh minh họa

Trong phim có cảnh nhân vật Charlie bị bạn gái đay nghiến về việc anh chàng từng quan hệ với một cô gái khác trong quá khứ, mặc dù khi đó họ vẫn chưa yêu nhau. Dù vậy, với cô bạn gái thì việc không "trao lần đầu" cho người yêu vẫn là điều khiến cô khó chịu và cho rằng Charlie đã mắc lỗi lớn. Chính vì điều này, cô bạn gái luôn chỉ trích Charlie, dù anh chàng đã cố gắng giải thích và bù đắp.

Phải cho đến khi Otis, nhân vật chính trong phim, thẳng thắn nói với cô gái rằng: "Charlie can't change his past. And what's important is who he is now. I mean, we all mess up and do impure things. Doesn't mean we're bad people".Tạm dịch: "Charlie không thể thay đổi quá khứ, cái quan trọng là con người của anh ấy bây giờ. Chúng ta đều có thể mắc lỗi và làm điều gì đó không tốt, nhưng không có nghĩa ta là người xấu". Lúc này cô gái mới bàng hoàng nhận ra lỗi sai của mình.

Câu nói của Otis cũng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi giật mình nhận ra mình cũng giống hệt cô bạn gái của Charlie. Ngoài mặt tôi đồng ý tha thứ cho chồng nhưng thật ra bản thân tôi đã không thể buông bỏ quá khứ. Tôi luôn nhận định chồng tôi là "người xấu" vì đã làm điều có lỗi với tôi mà bỏ quên đi sự thật rằng chồng tôi chưa hề vượt quá giới hạn, anh cũng là một người đàn ông trách nhiệm và hết lòng vun vén chăm lo cho gia đình.

Hóa ra chính tôi đã tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình, đánh mất người đàn ông mà tôi yêu thương. Cái giá phải trả cho lỗi lầm của tôi thật quá đắt. Giờ đây, tôi chỉ muốn làm lại từ đầu, muốn hàn gắn lại mối quan hệ với chồng, nhưng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.

Tôi muốn nói với chồng rằng tôi xin lỗi, tôi đã sai. Tôi sẽ cố gắng thay đổi, học cách tha thứ và yêu thương anh ấy một lần nữa. Tôi hy vọng anh ấy sẽ cho tôi một cơ hội.