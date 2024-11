Sex and the city (Sắc Tình Đô Thị) là tên của loạt phim truyền hình ăn khách của đài HBO được phát sóng từ năm 1998 đến 2004, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Candace Bushnell được xuất bản vào năm 1997. Với nội dung xoay quanh cuộc sống của người phụ nữ Carrie Bradshaw và 3 người bạn - với những vấn đề liên quan đến thời trang, tiền bạc, tình yêu và tất nhiên cả tình dục - Sex and the City đã trở thành loạt phim hài tình cảm ăn khách nhất nhì lịch sử đài HBO.