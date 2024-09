Sex and the City phát sóng lần đầu tiên vào năm 1998, nó mô tả một cách tinh tế những điều lớn nhỏ mà phụ nữ thành thị gặp phải trong sự nghiệp, gia đình, tình bạn và tình yêu. Cho đến giờ, 26 năm trôi qua bộ phim này vẫn được yêu thích. Sex and the City đánh thức những cô gái không tìm được hướng đi trong tình yêu hay cuộc sống và đánh mất chính mình. Hãy ngẫm những triết lý từ những câu thoại kinh điển trong phim:

Carrie: "Cuộc sống cho bạn rất nhiều cơ hội để phạm sai lầm, điều đó có nghĩa là bạn cũng có nhiều cơ hội để làm đúng".

Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn mắc sai lầm. Điểm mấu chốt là khi bạn gặp phải những điều tương tự trong tương lai, bạn sẽ có cơ hội xử lý nó tốt hơn. Đừng để bị mắc kẹt mãi 1 chỗ bởi 1 thất bại.

Carrie: "Độc thân không có nghĩa là không ai yêu bạn, mà điều đó có nghĩa là bạn hoàn hảo và có thể quyết định mình muốn 1 cuộc sống như thế nào, muốn cùng ai bước qua mọi chặng đường phía trước".

Đối mặt với những người thân, bạn bè xung quanh quá quan tâm đến đời sống tình cảm của bạn và cho rằng bạn quá kén chọn, không ai dám theo đuổi bạn, đừng để ý đến họ. Hãy bỏ qua kiểu áp lực tình cảm này. Độc thân chỉ vì bạn độc thân không có nghĩa là bạn thất bại trong cuộc sống. Xã hội này đặt ra quá nhiều kỳ vọng đối với phụ nữ. Điều quan trọng hơn là bạn phải sống cuộc sống của chính mình.

Carrie: "Trong tất cả các mối quan hệ đầy đam mê, ý nghĩa và đầy thử thách, quan trọng nhất là mối quan hệ bạn có với chính mình. Yêu chính mình trước khi người khác yêu bạn là điều đẹp nhất".

Người phù hợp nhất với bạn sẽ đến. Trước đó, hãy yêu thương bản thân thật tốt và quản lý bản thân một cách nghiêm túc nhé.

Carrie: "Cho dù ai đã làm trái tim bạn tan vỡ, cho dù bạn có mất bao lâu để hàn gắn lại, hãy nhớ rằng, bạn vẫn có một nhóm bạn thân bên cạnh giúp đỡ bạn vượt qua những thăng trầm của cuộc đời".

Đây là lý do tại sao những người bạn tốt nhất luôn tồn tại. Trong Sex and the City, dù có chuyện gì xảy ra với một trong 4 người thì họ vẫn luôn có nhau, đứng đằng sau để hỗ trợ, bảo vệ nhau.

Carrie: "Bạn không cần phải hy sinh con người thật của mình chỉ vì người khác gặp vấn đề với điều gì đó".

Đừng thu mình lại để phù hợp với người khác và cũng không cần phải cố gắng quá sức để phục vụ người không biết trân trọng bạn. Mối quan hệ như vậy sẽ không hạnh phúc và không kéo dài được lâu.

Charlotte: "Phụ nữ làm tri kỷ của nhau là đủ rồi. Còn đàn ông, hãy tập trung làm người tử tế, hài hước và là người có thể khiến phụ nữ hạnh phúc!".

Phụ nữ làm tri kỷ của nhau là đủ rồi!

Suy cho cùng, cấu trúc não bộ của người khác giới và cùng giới có vẻ hơi khác nhau nên hãy để anh ấy tập trung trở thành người hài hước và dễ thương như lúc mới bắt đầu theo đuổi bạn. Thế là đủ rồi! Đừng tìm kiếm 1 người đàn ông bạn cho là tình yêu đích thực rồi bắt anh ta kiêm luôn vai trò "tri kỷ".

Carrie: "Ở đâu đó ngoài kia có một con quái vật nhỏ bé khác sẽ yêu thương và hiểu chúng ta, khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn".

Đừng tự ti về bản thân mình, cũng đừng tự trách mình không biết cách giữ khi bị phản bội. Chắc chắn sẽ có người thích tất cả mọi thứ ở bạn mà không hề do dự. Ngay cả những phần mà bạn cho là không hoàn hảo rồi 1 ngày sẽ trở nên quyến rũ trong mắt anh ấy.

Miranda: "Mối quan hệ không phải là trò chơi. Điều quan trọng nhất là giao tiếp trung thực và suy nghĩ chín chắn trước mọi quyết định".

Giao tiếp là phần quan trọng nhất của một mối quan hệ, đừng dùng những lời lẽ bốc đồng, cảm xúc và đừng "cắm đầu" vào điện thoại hay công việc nếu đang ở bên nửa kia.

Samantha: "Đừng cố gắng để có được người đàn ông bạn thích, hãy ngẩng cao đầu trước mặt họ và tỏ ra bạn là người khó có được".

Bạn nên nghe theo lời của Samantha. Một khi bạn không có ý thức cân đối thì rất dễ dẫn đến tự chuốc lấy thất bại. Điều cô nàng này làm được giỏi hơn 3 người bạn của mình là không bao giờ coi tình yêu là lẽ sống và đàn ông là phần không thể thiếu.

Mr Big: "Sau một thời gian, bạn chỉ muốn ở bên người khiến bạn cười".

Mr Big khá tệ, tệ nhất với tình yêu của Carrie nhưng thi thoảng anh ta cũng có vài triết lý khá đúng thực tế. Cách tốt nhất để hòa hợp với nhau trong tình yêu là biết rằng người kia có thể mang lại hạnh phúc cho bạn.