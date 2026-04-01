Xem phim Trung Quốc này như ăn cơm nhai phải sạn: Kịch bản dở đến tận cùng, nam chính mặt toàn góc chết

Bước vào đường đua phim ảnh với sự kỳ vọng khổng lồ từ dàn cast toàn trai xinh gái đẹp, thế nhưng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ lại vừa nhận về một gáo nước lạnh khi chính thức mở điểm Douban chỉ với 5.3 điểm. Con số này không chỉ phản ánh chất lượng trung bình yếu của tác phẩm mà còn kéo theo một làn sóng tranh cãi dữ dội, khiến người xem cảm thấy hụt hẫng như đang ăn một bát cơm ngon bỗng dưng phải nhai trúng sạn. Với hơn 31.000 lượt đánh giá, cấu trúc điểm số hình chữ E cho thấy sự phân hóa cực kỳ nặng nề: trong khi một bộ phận nhỏ vẫn mải mê với "mỹ học" của đạo diễn Quách Kính Minh, thì gần một nửa khán giả còn lại đã không ngần ngại chấm 1-2 sao và thẳng thừng tuyên bố bỏ phim giữa chừng.

Nhìn vào bức tranh chung của màn ảnh xứ Trung hiện tại, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đang rơi vào vùng nguy hiểm. So với Bạch Nhật Đề Đăng (6.7 điểm) hay Rừng Thép (6.8 điểm), tác phẩm của Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy hoàn toàn lép vế về cả độ thảo luận lẫn sự đồng thuận từ công chúng. Thậm chí, nhiều netizen còn gắt gao cho rằng mức điểm 5.3 vẫn là "còn hơi cao" so với những gì bộ phim thể hiện. Khán giả không ngần ngại gọi đây là một "MV mỹ học kéo dài" thay vì một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa, nơi kịch bản bị xem nhẹ đến mức khó tin. Việc phim bị cắt từ 40 tập xuống còn 29 tập đã khiến mạch truyện trở nên nát vụn, nhiều tình tiết quan trọng bị bỏ ngỏ, điển hình như thân phận của nhân vật Lộ Vu Y mãi đến tập 23 mới được xác nhận một cách gượng ép, khiến người xem chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Kịch bản chẳng có nội dung gì, toàn là chụp ảnh nghệ thuật, nhạc chèn vào mọi lúc mọi nơi, xem lãng phí thời gian."

Dù sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng với dàn nam thanh nữ tú cùng sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ phục trang, đạo cụ tinh xảo, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ vẫn vấp phải những luồng chỉ trích gay gắt về tư duy làm phim "trọng hình khinh nội dung" của đạo diễn Quách Kính Minh. Điểm cộng lớn nhất và cũng là duy nhất giúp níu chân khán giả chính là nhan sắc "bổ mắt" của bộ đôi Cúc Tịnh Y - Trần Đô Linh cùng bối cảnh lung linh trong từng khung hình nghệ thuật. Tuy nhiên, sự mãn nhãn về thị giác không đủ để khỏa lấp một kịch bản bị ví như "một đống rác" với vô số tình tiết chắp vá và lộn xộn.

Đặc trưng "mỹ học Quách Kính Minh" từng là đặc sản, nay lại trở thành "độc dược" đối với Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Việc lạm dụng slow-motion quá đà kết hợp cùng những góc quay cận cảnh khiến nhịp phim trở nên lê thê, gây ức chế cho những ai mong chờ một cốt truyện gãy gọn.

Sự đứt gãy trong trải nghiệm xem phim còn đến từ việc lạm dụng những phân cảnh nhảy múa đột ngột hay những đoạn MV hoa mỹ được chèn vào vô tội vạ, khiến mạch truyện vốn đã rời rạc lại càng thêm phần phù phiếm. Cách kể chuyện của Quách Kính Minh bị chê là "vẽ rắn thêm chân" với lối kịch bản nhảy vọt, thiếu bước đệm tâm lý cần thiết, dẫn đến việc khán giả không thể cảm nhận được sự gắn kết giữa hai nữ chính hay thấu hiểu lý do tại sao các nhân vật lại yêu nhau đến mức "chết đi sống lại". Thậm chí, phim còn mang đến cảm giác như một bản phối lộn xộn giữa nhiều tác phẩm kinh điển, từ hơi hướng Thanh Xà đến cả những chi tiết gợi nhớ của Harry Potter, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở bề nổi của sự ra vẻ huyền bí. Dù đã có những cố gắng nhất định trong việc dẫn dắt thế giới quan thông qua các vụ án nhỏ, nhưng chính sự thiếu hụt về chiều sâu kịch bản và thói quen lạm dụng hậu kỳ đã khiến Nguyệt Lân Ỷ Kỷ trở thành một tác phẩm "có sắc không hương".

Nỗi thất vọng lớn nhất của người hâm mộ chính là sự mất cân bằng trong phân bổ đất diễn và diễn xuất gây tranh cãi của dàn cast. Dù được quảng bá là "bình phiên" cho cả bốn diễn viên chính, nhưng thời lượng thực tế lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi Điền Gia Thụy một mình chiếm tới 43% thời lượng với 6 vai diễn khác nhau. Điều này dẫn đến sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng: "Cả 4 đều bình phiên nhưng thời lượng của Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh lại thấp đến mức thảm thương, đừng đổ lỗi cho họ kéo chân phim, ai được push thì chê người đó." Về mặt diễn xuất, ngoài sự nỗ lực đơn độc của Tăng Thuấn Hy trong việc nghiêm túc xây dựng nhân vật, dàn diễn viên còn lại dường như chỉ đang cố gồng mình để "lên hình cho đẹp". Sự lạm dụng góc quay cận cảnh kết hợp cùng âm nhạc phô trương khiến cảm xúc trở nên giả tạo, làm mất đi sự kết nối cần có giữa các tuyến nhân vật và triệt tiêu hoàn toàn cảm giác phản ứng hóa học. Trong khi Cúc Tịnh Y bị chê thoại yếu, thiếu lực, thì Điền Gia Thụy lại vấp phải ý kiến cho rằng diễn xuất quá "dầu mỡ", không gánh nổi thiết lập vai diễn phức tạp. Chưa kể nam diễn viên còn bị chê kém sắc, nhất là ở những cảnh quay cận mặt.

Netizen thẳng thừng chê bai phong cách làm phim này là quá phù phiếm, làm màu và rời rạc. Một khán giả bức xúc chia sẻ: "Tốc độ nói chậm đến mức phải mở x2 mới thấy bình thường, mỗi người cứ như đang chụp ảnh nghệ thuật, uốn éo tạo dáng không ngừng, kịch bản là rác rưởi, diễn viên như công cụ." Thậm chí, hệ thống bộ lọc (filter) u ám cùng việc làm mịn da quá mức đã vô tình biến nhiều cảnh phim trở nên trắng bệch, mất hết biểu cảm tự nhiên, khiến người xem đùa rằng họ như đang xem phim kinh dị thay vì phim cổ trang thần thoại.

Dù sở hữu số liệu truyền thông cực mạnh với nhãn S+ trên Vân Hợp và hàng tỷ lượt xem trên Douyin, nhưng thực tế nghiệt ngã là danh tiếng của phim lại tỷ lệ nghịch với độ hot. Sự chia rẽ giữa cộng đồng fan và khán giả trung lập ngày càng sâu sắc. Trong khi fan nỗ lực tổ chức hàng chục nghìn suất bao rạp online để cứu vãn hình ảnh, thì khán giả đại chúng lại lần lượt "quay xe" vì không chịu nổi sự rỗng tuếch của nội dung. Một bình luận nhận được nhiều sự đồng cảm đã gói gọn trải nghiệm này: "Xem đến tập 14 thì bỏ phim, toàn là cảnh quay chậm chẳng có tác dụng gì cho cốt truyện. Hình thức hơn nội dung nên điểm thấp là hoàn toàn hợp lý. Đây đúng là một bông hoa đẹp nhưng không hề có hương thơm."

Với hàng loạt lỗ hổng từ kịch bản, diễn xuất đến phong cách đạo diễn, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ chính là minh chứng cho việc nếu chỉ chăm chút cho cái vỏ hào nhoáng mà bỏ quên phần hồn cốt nội dung, tác phẩm sẽ sớm bị khán giả đào thải không thương tiếc. Cuối cùng, cảm nhận chung của người xem có lẽ được gói gọn trong một câu bình luận: “Cố xem hết phim, thật khâm phục bản thân”. Một bộ phim có thể khiến người ta tranh cãi, nhưng khi số đông bỏ phim giữa chừng, hoặc xem trong trạng thái chịu đựng, thì rõ ràng vấn đề không còn nằm ở gu thưởng thức nữa, mà nằm ở chính cách bộ phim được làm ra. Và với Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, có lẽ hình ảnh đẹp thôi là chưa đủ, bởi khán giả ngày nay không chỉ cần “mãn nhãn”, mà còn cần một câu chuyện đáng để ở lại.

Ý kiến của cư dân mạng:

- Nhìn vào thấy cậu Thụy là xấu nhất, không hiểu sao cậu vừa phổ thông, diễn xuất bằng không nhưng lại được ông ấy cưng chiều đến vậy. Push phải nói là kinh khủng, chắc gu của ông ấy khác.

-Cậu Thuỵ quay xa còn đẹp chứ zoom cận mặt toàn góc chết, không xứng làm nam chính.

- Nói thật là bình thường tôi sẽ lướt thấy mấy đoạn cut, thấy vui, thấy diễn viên gây ấn tượng rồi xem thử. Còn phim này mấy nay thấy đoạn cut nhiều mà tôi thấy nhạt sao sao ấy.

- Tôi thấy dở kinh khủng luôn, mà mắc cười là tôi thấy cái fanpage Yuzu của fan cậu Thụy đi bash 3 người kia nhưng lại khen cậu Thụy, giống kiểu một mình cậu gánh team còn 3 người kia phá phim vậy. Trong khi đó cậu cũng diễn quá dở, nguyên một bộ phim chắc chỉ có lên hình đẹp, toàn bộ đều dưới trung bình.

- Tôi đu phim đây, nói thẳng luôn cái dàn này diễn đơ, diễn dầu mỡ, diễn tạm tạm, ai cũng có phần. Nhưng có một số thành phần trơ trẽn thích đi chê người khác không gánh được vai, bảo idol mình gánh vai, gánh diễn xuất, không có idol mình gánh diễn xuất thì phim xong rồi, idol xứng đáng được push. Quá trơ trẽn.

- Phim của lão Quách có thể tổng kết lại như sau: một đám người đẹp đẹp, mặc đồ xinh xinh (đôi khi là diêm dúa), chậm rì rì tỏ ra bí ẩn và nguy hiểm, sau đó thì kéo nhau đi chết sạch.

- Phim hay khoảng nửa đầu, bị mê cái tạo hình dị vực của Cúc Tịnh Y, đoạn đó diễn cũng ổn nữa. Nhưng nửa sau phim bị rối với dài dòng quá luôn ấy, tôi đã từ bỏ.

- Tập cuối tự nhiên vẽ mấy cái hoa văn trên trán nhìn "chấm hỏi" thật sự.

- Phim này chỉ viral ban đầu vì mấy cảnh khoe nhan sắc vốn hợp gu Douyin thôi. Còn cái kiểu diễn vờn qua vờn lại, phải đẹp, phải xinh, phải huyền bí, phải cười nửa miệng ra vẻ nguy hiểm đấy mà vào phim dài tập đúng là không thể kiên nhẫn xem lâu được.

- Cả 4 diễn không có chiều sâu, kịch bản căn bản là cắt ghép, đạo nhái đủ thứ từ manga. Nói chung vẫn là vô hồn như mọi bộ phim khác của Quách Kính Minh.