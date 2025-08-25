Xem phim Sex Education xong, tôi giật mình khi đọc được những lời đầy oán thán trên Facebook con gái: Hóa ra vì 1 chuyện không ngờ!

Có những ngày tôi lướt Facebook của con gái, bất chợt giật mình vì mấy dòng status nó đăng. Toàn những câu bóng gió: “Cảm giác bị bỏ rơi thật tệ”, “Hóa ra khi nào cần thì người ta mới nhớ đến mình”. Tôi ngạc nhiên vô cùng, vì bình thường con bé vốn vui vẻ, hoạt bát. Nó vừa kết thúc năm lớp 10, sắp lên lớp 11, độ tuổi tưởng như chỉ xoay quanh chuyện học hành và những niềm vui tuổi học trò. Thế mà con lại mang trong mình một nỗi ấm ức đến mức phải lên mạng trút ra.

Tôi hỏi thì con mới kể. Hóa ra không phải chuyện gì to tát, chỉ là bạn thân của con – cô bé mà ngày nào hai đứa cũng dính nhau như sam – dạo này có người yêu. Trước đây, đi đâu cũng có nhau, còn bây giờ bạn thường lấy lý do bận, rủ cũng khó, hẹn cũng ít. Con bảo: “Con thấy tủi lắm mẹ ạ, như thể mình chẳng còn quan trọng nữa.” Nghe con nói, tôi hiểu. Ở tuổi này, bạn thân có khi còn quan trọng hơn cả gia đình. Việc bị “ra rìa” dễ khiến con cảm thấy mất mát, hụt hẫng, thậm chí là phản bội.

Eric

Nghe con chia sẻ, tôi lại nhớ đến một cảnh trong bộ phim Sex Education mà tôi từng xem. Đó là lúc Otis – cậu bé nhân vật chính – bắt đầu có người yêu. Thế là Eric, cậu bạn thân bỗng thấy mình bị bỏ rơi. Eric giận dỗi, cô đơn, y như cảm giác con gái tôi đang trải qua. Và lúc ấy, mẹ của Otis đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “It can be hard when friends find new interests, but you mustn't feel left behind. It can actually be an opportunity for you to find out what's important to you as an individual.” (Tạm dịch: Khi bạn bè tìm thấy những sở thích mới, có thể sẽ rất khó khăn, nhưng con đừng cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Đây có thể là cơ hội để con khám phá điều gì quan trọng với riêng mình.)

Tôi mang chính câu nói đó kể lại cho con. Tôi bảo: “Mẹ hiểu con buồn, nhưng sự thật là bạn con chỉ đang có thêm một mối quan tâm mới, chứ không hề bỏ rơi con. Con cũng có thể xem đây là lúc để con tìm những điều mình yêu thích, những mối quan hệ khác. Tình bạn thật sự thì không vì thế mà mất đi đâu.”

Con gái tôi ngồi im một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu: “Con nghĩ mẹ nói đúng. Con thấy nhẹ hơn rồi.”

Tôi chợt nhận ra, đôi khi những bộ phim tưởng chừng chỉ để giải trí lại cho ta những bài học rất đời. Câu nói của mẹ Otis không chỉ dành cho tuổi trẻ mà còn cho cả chúng ta – những người làm cha mẹ. Bởi lẽ, ai trong đời cũng từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi, hụt hẫng khi người thân, bạn bè, hay thậm chí con cái bỗng có những ưu tiên khác. Nhưng nếu cứ giữ mãi cảm giác bị bỏ lại phía sau, ta sẽ chỉ làm khổ chính mình.

Hóa ra, điều quan trọng nhất là biết biến những khoảng trống ấy thành cơ hội để mình trưởng thành hơn, độc lập hơn, và tìm ra điều gì thực sự quan trọng với bản thân.