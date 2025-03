Xem phim Sex Education, tôi thấy đồng cảm khi xem phân cảnh này: Đây chính là lý do nhiều cha mẹ luôn mệt mỏi, kiệt sức!

Có quá nhiều câu thoại trong phim Sex Education hay và thực tế đến nỗi tôi phải "Wow" lên khi nghe. Trong số đó, có không ít câu thoại của nhân vật Jean Milburn - mẹ của nam chính Otis Milburn.

Là một chuyên gia trị liệu tình dục và là một người mẹ, Jean đưa ra rất nhiều lời khuyên đắt giá cho con trai. Nhưng cũng có nhiều lúc, cô cảm thấy mệt mỏi vì con trai. Có một khoảnh khắc, Jean khiến tôi đồng cảm vô cùng, vì chính bản thân tôi và nhiều bậc cha mẹ khác đã và đang trong hoàn cảnh này.

Đó là khi Jean nói với con trai: "As the primary carer in your life, I always get your worst and I'm tired of it" (tạm dịch: Là người chăm sóc chính trong cuộc đời con, mẹ luôn phải chịu đựng những điều tệ nhất từ con và mẹ mệt mỏi vì điều đó).

Jean Milburn

Jean Milburn đã nói câu này với Otis khi cô cảm thấy kiệt sức vì luôn là người nhận lấy những cảm xúc tiêu cực và thái độ tồi tệ nhất của con. Jean là một bà mẹ đơn thân, vừa phải chăm sóc Otis vừa giải quyết những vấn đề của chính mình.

Câu nói là sự bộc phát cảm xúc từ một người mẹ đã quá tải và cảm thấy bị tổn thương vì cách Otis đối xử với mình. Nó cho thấy rằng dù cô yêu thương con trai vô điều kiện, cô cũng có giới hạn và mong muốn được tôn trọng.

Khoảnh khắc vô cùng chân thực này phản ứng một thực tế xảy ra trong nhiều gia đình, đó là: Con cái có thể thể hiện mặt tệ nhất của mình với cha mẹ vì biết rằng họ vẫn sẽ được yêu thương và chấp nhận. Chẳng hạn như con trai tôi, nó có thể xông xáo giúp bạn bè cái này, cái kia, nhưng khi mẹ nhờ gì thì lại rất lười biếng, tỏ ra thiếu kiên nhẫn, hoặc thậm chí gắt gỏng, khó chịu.

Hay một người bạn của tôi, con cô ấy im re khi bạn bè trêu chọc. Nhưng khi bị mẹ nhắc nhở nhớ làm hết bài trước khi đi ngủ, hoặc nhớ rửa bát thì sửng cồ lên, nói bướng với mẹ. Hay một người đồng nghiệp khác cũng kể, con cô ấy dường như "hòa nhã với tất cả mọi người và chỉ mất bình tĩnh với bố mẹ",...

Có lẽ vì những đứa con của chúng tôi biết rằng: Những mâu thuẫn này không thể nào khiến người làm cha, làm mẹ bớt yêu thương chúng được. Là gia đình, là cha mẹ, con cái thì giận mấy rồi cũng qua, nên chúng vô tư làm mình làm mẩy, cư xử nóng nảy, thiếu tôn trọng với cha mẹ.

Câu nói của Jean Milburn khiến tôi nhận ra, là cha mẹ chúng ta cần phải "sòng phẳng" với con cái những điều sau:

Cha mẹ không phải lúc nào cũng phải chịu đựng tất cả

Cha mẹ thường có xu hướng bao dung con cái, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải chấp nhận mọi sự thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng. Cha mẹ không phải thần tiên, chúng ta cũng có giới hạn cảm xúc và cần được tôn trọng.

Tình yêu vô điều kiện không có nghĩa là không có ranh giới

Nhiều đứa trẻ có thể trút hết những cảm xúc tiêu cực lên mẹ vì biết rằng mẹ sẽ luôn ở đó. Tuy nhiên, cha mẹ cần dạy con hiểu về ranh giới: Yêu thương không có nghĩa là chấp nhận mọi hành vi, đặc biệt là những hành vi gây tổn thương.

Cha mẹ cũng có quyền được quan tâm

Việc làm cha mẹ không có nghĩa là luôn đặt nhu cầu của con lên hàng đầu mà quên đi bản thân. Cha mẹ cũng có quyền cảm thấy mệt mỏi, cần được lắng nghe và chăm sóc.

Giao tiếp trung thực là chìa khóa

Thay vì kìm nén cảm xúc, chúng ta nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Điều này giúp con cái hiểu rằng cha mẹ cũng là con người, có cảm xúc và đôi khi cần được con thấu hiểu.

Bài học rút ra

Cha mẹ có thể đặt ra ranh giới rõ ràng với con cái. Hãy dạy con cách thể hiện cảm xúc một cách tôn trọng, đồng thời nhắc nhở bản thân rằng làm cha mẹ không có nghĩa là phải chịu đựng tất cả!

Thanh Hương