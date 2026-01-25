Xem phim Sex Education, tôi quyết định trở thành "đồng phạm" trong một kế hoạch bí mật của con

Trong thế giới của những người làm cha mẹ, chúng ta thường mặc định vai trò của mình là một vị thẩm phán nghiêm minh, luôn sẵn sàng dập tắt những ý tưởng "điên rồ" của con trẻ ngay từ trong trứng nước. Nhưng sau khi cùng con xem xong những tập phim đầy tính nhân văn của Sex Education , nhìn cái cách các nhân vật trẻ tuổi phải chật vật đấu tranh để bảo vệ bản sắc riêng trước sự ngăn cấm của người lớn, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo. Thay vì cấm cản con trai tham gia vào một dự án nghệ thuật đường phố mà tôi từng cho là vô bổ, tôi đã quyết định trở thành "đồng phạm" trong kế hoạch bí mật đó của con.

Kế hoạch của con trai tôi thực chất là một dự án vẽ tranh tường tại một khu phố cũ đang bị xuống cấp, nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe tinh thần cho giới trẻ. Con giấu tôi vì sợ bị mắng là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", sợ tôi lo lắng về việc con lơ là học hành.

Bộ phim giúp tôi học được nhiều điều (Ảnh: Netflix)

Nhưng thay vì một bài giáo huấn về tương lai sự nghiệp, tôi đã bí mật giúp con vận chuyển những thùng sơn, thậm chí là làm "tai mắt" để con không bị bảo vệ khu phố nhắc nhở khi đang mải mê với những nét vẽ đầu tiên. Cảm giác được cùng con đứng dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, cùng bàn bạc về bố cục màu sắc và nhìn thấy sự nhiệt huyết bùng cháy trong mắt con, khiến tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều tuyệt vời khi chỉ mải đóng vai người quản lý.

Sự thức tỉnh này giúp tôi hiểu rằng, đôi khi để thực sự chạm vào tâm hồn con, cha mẹ không cần phải đứng ở vị trí cao hơn để chỉ dạy. Việc trở thành một "đồng phạm" tử tế đã xóa nhòa mọi khoảng cách thế hệ bấy lâu nay.

Tôi không còn nhìn thấy một đứa trẻ bướng bỉnh, mà thấy một cá nhân đầy trách nhiệm và có lý tưởng sống rõ ràng. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện sâu sắc nhất ngay bên cạnh những bức tường đầy mùi sơn mới, điều mà mười mấy năm ngồi bên bàn ăn nghiêm túc tôi chưa bao giờ làm được. Tôi bàng hoàng nhận ra, chính việc dám bước vào "thế giới ngầm" của con đã giúp tôi trở thành người bạn thực sự mà con hằng tìm kiếm.

Kết thúc dự án, bức tranh tường rực rỡ hiện ra như một minh chứng cho sự thấu hiểu giữa hai mẹ con. Sex Education đã dạy tôi rằng, sự giáo dục tốt nhất đôi khi không phải là uốn nắn con theo ý mình, mà là sẵn sàng cùng con "nổi loạn" một cách có ý nghĩa.

Tôi chấp nhận rủi ro, chấp nhận bị coi là người mẹ không nghiêm túc, miễn là tôi được thấy con mình tự tin và hạnh phúc với chính đam mê của nó. Làm "đồng phạm" của con, tôi không hề mất đi quyền uy của người mẹ, mà ngược lại, tôi đã có được thứ quyền năng quý giá nhất: sự tin tưởng tuyệt đối của con trai mình.