Tôi luôn tự hào mình là một người đàn ông lý trí, mạnh mẽ. Trong nhà, tôi là người quyết định, là trụ cột không bao giờ được phép tỏ ra yếu đuối. Tôi tin rằng, việc kìm nén cảm xúc cá nhân, không than vãn, không rơi nước mắt, là bản lĩnh mà tôi cần truyền lại cho con trai mình.

Khi con trai buồn bã vì điểm kém, tôi nói: "Đàn ông thì không được khóc. Đứng dậy mà học tiếp". Khi con tức giận vì bị bạn bè bắt nạt, tôi dạy: "Việc nhỏ thì bỏ qua, đừng gây chuyện".

Con tôi lớn lên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng cũng là một đứa trẻ lạnh lùng và khó đoán. Con ít nói, hiếm khi chia sẻ cảm xúc thật của mình, và đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt trống rỗng của con khi ngồi một mình. Tôi cứ nghĩ đó là sự trưởng thành, cho đến khi tôi xem Sex Education.

Trong phim, nhân vật khiến tôi giật mình thon thót chính là hiệu trưởng Groff, người cha nghiêm khắc của Adam. Ông Groff luôn đề cao kỷ luật, sự hoàn hảo và kìm nén mọi cảm xúc cá nhân. Ông tin rằng việc thể hiện sự yếu đuối là thất bại.

Và kết quả là gì? Adam Groff nổi loạn. Cậu trở thành kẻ bắt nạt, bị đuổi học, và phải đấu tranh dữ dội để tìm lại chính mình. Nguồn cơn của mọi rắc rối là vì Adam không bao giờ được dạy cách gọi tên và bày tỏ cảm xúc của mình một cách lành mạnh. Cậu chỉ biết trút giận và làm tổn thương người khác, vì đó là cách duy nhất cậu biết để giải tỏa nỗi bất an.

Hiệu trưởng Groff trong phim

Tôi đau đớn nhận ra, mình đã trở thành hiệu trưởng Groff phiên bản đời thực. Tôi muốn con trai mình mạnh mẽ, nhưng cách tôi làm lại biến con thành kẻ sợ hãi chính cảm xúc của mình. Chính sự kìm nén này đã tạo ra một rào cản vô hình giữa tôi và con trai. Con trai tôi cũng sợ hãi bộc lộ cảm xúc, vì sợ bị tôi phán xét, bị tôi coi là thất bại hay yếu đuối.

Tôi nhớ lại một câu nói của Jean Milburn - nhà trị liệu trong phim: "Bạn không thể có một mối quan hệ lành mạnh nếu bạn không trung thực về cảm xúc của mình".

Cảm xúc, dù là giận dữ hay buồn bã, đều là một phần quan trọng của con người. Khi ta cấm con thể hiện cảm xúc, ta đang buộc con đóng băng một phần bản thể của mình. Hậu quả không chỉ dừng lại ở sự xa cách gia đình, mà còn ảnh hưởng đến khả năng xử lý căng thẳng và xây dựng mối quan hệ xã hội của con sau này. Con sẽ không biết cách giải quyết mâu thuẫn, sẽ dễ dàng bùng nổ hoặc tự làm tổn thương mình vì không có van xả cảm xúc.

Tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ làm con trai mất đi sự kết nối sâu sắc với chính mình, khiến con trở thành một người lớn cô độc, luôn tìm cách trốn chạy khỏi những cảm xúc khó khăn.

Tôi quyết định phải thay đổi, bắt đầu từ việc học cách "yếu đuối" trước mặt con. Một tối, tôi ngồi xuống và kể với con về một thất bại nhỏ trong công việc, và thừa nhận: "Bố cũng thấy rất thất vọng và buồn bã".

Con trai nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi sau đó, con trai tôi mở lời. Lần đầu tiên, con chia sẻ về cảm giác khó chịu khi bị bạn bè nói xấu và thừa nhận "Con đã khóc trong phòng tắm". Tôi ôm con. Tôi không phán xét. Tôi chỉ nói: "Không sao cả, bố hiểu. Cảm xúc nào cũng là thật".

Sex Education đã dạy tôi rằng, vai trò của người cha không phải là một bức tượng đài hoàn hảo. Sự mạnh mẽ thực sự nằm ở dũng khí dám thừa nhận sự yếu đuối và kết nối với cảm xúc của mình. Bằng cách cho phép mình thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh, tôi đang mở cánh cửa để con trai tôi được phép là chính nó.