Tôi vốn định xem Sex Education chỉ với một mục đích đơn giản: tìm cách nào đó để sau này có thể nói chuyện về giới tính với con dễ dàng hơn. Thú thật, việc trò chuyện về chủ đề nhạy cảm này giữa mẹ và con chưa bao giờ là dễ dàng, nên tôi nghĩ xem phim sẽ giúp mình có thêm gợi ý. Nhưng bất ngờ thay, điều đọng lại trong tôi lại không chỉ nằm ở giới tính, mà còn là một bài học rất thực tế về mạng xã hội.

Có một chi tiết trong phim làm tôi phải suy nghĩ rất lâu. Đó là khi một nội dung tưởng như rất nhỏ, chẳng ai ngờ tới, lại lan truyền khắp trường học và trở thành đề tài bàn tán. Cảnh tượng ấy khiến tôi liên tưởng ngay đến mạng xã hội ngoài đời: đôi khi một dòng trạng thái bạn viết cho vui, chẳng cần chỉnh chu, lại có thể bất ngờ trở thành “viral”. Mạng xã hội có một sức mạnh vô hình mà ta rất dễ xem thường.

Điều này khiến tôi nhớ lại bản thân mình. Trước đây, mỗi khi không vui, tôi thường có thói quen mở Facebook ra và viết vài dòng than thở. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang xả stress, rằng trang cá nhân là chỗ riêng tư nên muốn viết gì thì viết.

Nhưng rồi sau một vài lần, tôi chợt nhận ra: những status đầy tiêu cực ấy không hề biến mất. Chúng nằm đó, để người khác đọc, để họ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác – đôi khi là thương hại, đôi khi là đánh giá. Thậm chí, một vài đồng nghiệp còn hỏi thẳng: “Dạo này chị có chuyện gì mà toàn thấy đăng buồn bã vậy?”. Tôi đã ngại ngùng đến mức không biết trả lời sao.

Phim Sex Education khiến tôi dùng MXH khôn ngoan hơn

Xem phim xong, tôi thấy như có ai đó gõ nhẹ vào vai mình: “Mỗi điều bạn viết ra đều có khán giả của riêng nó. Và đôi khi, chính những điều bạn nghĩ là nhỏ nhặt nhất lại tạo ra hiệu ứng bất ngờ nhất.” Đúng là vậy. Bên cạnh những hiệu ứng tích cực – khi một bài viết lan tỏa sự tử tế, niềm vui – thì cũng có cả những mặt trái. Một dòng chữ có thể làm bạn trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác, nhưng cũng có thể khiến hình ảnh của bạn xấu đi.

Từ lúc nhận ra điều này, tôi đã làm một việc tưởng chừng nhỏ nhưng với tôi lại rất quan trọng: xóa hết những status than vãn, những chia sẻ tiêu cực trên Facebook cá nhân. Tôi cũng dặn lòng bỏ hẳn thói quen “buồn là phải viết cho cả thế giới thấy”. Thay vào đó, tôi học cách trò chuyện với một vài người thân thiết, hoặc đơn giản là viết ra giấy để giữ cho riêng mình.

Và tôi nghĩ, bài học này cũng sẽ là điều tôi muốn dạy con. Con tôi đang lớn lên trong một thế giới công nghệ, nơi mà mọi bức ảnh, mọi dòng chữ đều có thể tồn tại mãi mãi trên Internet. Tôi muốn con hiểu rằng: đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của mạng xã hội. Mỗi cú nhấp “đăng” đều là một sự lựa chọn, có thể mang đến cơ hội, cũng có thể mang lại rắc rối. Điều quan trọng nhất là hãy học cách dùng nó một cách khôn ngoan, để mạng xã hội trở thành công cụ hỗ trợ mình, chứ không phải là nơi vô tình “phơi bày” tất cả những phút yếu lòng.

Thì ra, Sex Education không chỉ dạy cha mẹ cách nói chuyện về giới tính, mà còn giúp tôi soi lại chính thói quen của bản thân. Và tôi hiểu ra rằng, đôi khi, bài học lớn nhất không phải chỉ để dạy con, mà còn để thay đổi chính mình trước.