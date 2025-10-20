Tôi vẫn nhớ có một lần, đang xem Sex Education đến đoạn Aimee mệt mỏi vì nhóm bạn của mình, những cô gái chỉ coi cô như “cây rút tiền di động”, chơi với cô vì cô hào phóng, dễ chịu chứ chẳng ai thực sự quan tâm Aimee nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Tôi bỗng bật cười, vì thấy hình ảnh con gái mình trong đó.

Con tôi năm đó học lớp 8, vừa chuyển sang một ngôi trường mới. Ban đầu, tôi mừng lắm. Thấy con hòa nhập nhanh, cuối tuần nào cũng í ới cùng nhóm bạn đi xem phim, ăn uống, chụp ảnh. Tôi từng nghĩ, may quá, con không bị lạc lõng ở môi trường mới.

Nhưng rồi một thời gian sau, tôi nhận ra con chẳng còn đi chơi với nhóm đó nữa. Hỏi thì con chỉ cười:

- Con thấy mấy bạn đấy hay nói xấu, phán xét người khác, truyền cho con năng lượng rất tiêu cực. Với những người bạn như thế thì thà mình đi một mình còn vui hơn, mẹ ạ!

Phim Sex Education

Tôi phì cười. Câu trả lời nghe đơn giản, nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ thật lâu. Ở cái tuổi đó, mấy ai dám dứt khoát như con? Tôi nhớ mình ngày trẻ cũng từng như Aimee,sợ cô đơn, sợ bị tách biệt, nên cố gắng hòa nhập bằng mọi giá. Có những mối quan hệ mà tôi biết rõ là “độc hại”, nhưng vẫn níu kéo, chỉ để không phải đi ăn một mình, không phải đứng lẻ loi trong đám đông.

Nhìn con, tôi thấy nhẹ nhõm. Vì hóa ra, con không cần phải có thật nhiều bạn để cảm thấy mình thuộc về đâu đó. Con hiểu rằng, bạn thật sự là người khiến mình thoải mái, chứ không phải người khiến mình phải gồng lên để vừa mắt họ.

Cảnh Aimee trong Sex Education khiến tôi càng thấm thía: không phải ai cười với mình cũng là bạn, và việc dám rời bỏ một mối quan hệ “toxic”, dù là ở tuổi 14 hay 40 đều cần rất nhiều dũng khí.

Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất cha mẹ có thể dạy con không phải là cách kết bạn, mà là cách chọn bạn. Dạy con biết tự hỏi: “Ở cạnh người này, mình có thấy vui và là chính mình không?”. Nếu câu trả lời là “không”, thì mạnh dạn rời đi cũng chẳng sao cả.

Thà một mình mà bình yên, còn hơn ở trong một nhóm đông mà lúc nào cũng phải dè chừng, cố gắng và mệt mỏi. Cũng như Aimee, con gái tôi đã chọn đi một mình và tôi thấy, đó là một lựa chọn rất dũng cảm.