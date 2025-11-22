Trong bộ phim Sex Education của Netflix, bên cạnh những học sinh tài năng và cá tính như Otis hay Maeve, các giáo viên cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt, Mr. Groff - giáo viên môn Lịch sử, sau này là hiệu trưởng Moordale Secondary School là hình mẫu điển hình của “người trưởng thành nghiêm khắc” nhưng lại ẩn chứa nhiều mâu thuẫn nội tâm, khiến khán giả vừa thấy hài hước, vừa đồng cảm.

Tính cách của Mr. Groff trong phim Sex Education

Mr. Groff là nhân vật đáng nhớ trong phim Sex Education

Mr. Groff được xây dựng là một nhân vật nghiêm khắc, nguyên tắc và hơi cổ hủ. Ngay từ những tập đầu của phim Sex Education, khán giả đã thấy ông quản lý học sinh bằng kỷ luật thép, không ngại mắng học sinh hay đặt ra những quy tắc khắt khe. Ông đại diện cho hình ảnh giáo viên kiểu cũ, coi trọng trật tự và chuẩn mực hơn là sự tự do hay sáng tạo của học sinh.

Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ nghiêm nghị ấy, Mr. Groff lại là người quan tâm sâu sắc đến học sinh, dù cách thể hiện thường cứng nhắc. Những khoảnh khắc ông phải đối mặt với áp lực từ công việc, học sinh hay gia đình đã phơi bày một khía cạnh con người thật - mâu thuẫn, dễ căng thẳng nhưng cũng đáng thương. Chính sự kết hợp giữa nghiêm khắc và dễ tổn thương này khiến Mr. Groff trở thành một nhân vật có chiều sâu, không chỉ đơn giản là “giáo viên xấu tính”.

Mối quan hệ của Mr. Groff với học sinh và đồng nghiệp trong phim Sex Education

Đây là nhân vật có chiều sâu trong phim Sex Education

Một phần tạo nên sức hút của Mr. Groff chính là các mối quan hệ mà ông xây dựng trong phim Sex Education. Với Otis Milburn, ông ban đầu là giáo viên nghiêm khắc, luôn trừng phạt khi Otis phạm lỗi. Nhưng qua các mùa, Mr. Groff dần học cách lắng nghe và thấu hiểu học sinh, đặc biệt là những vấn đề tế nhị như tình dục và tâm lý. Những khoảnh khắc ông quan tâm đến học sinh mà không cần thể hiện quá lộ liễu khiến nhân vật này càng thêm đáng yêu.

Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng mang đến những tình huống thú vị. Mr. Groff thường có xung đột nhẹ nhàng nhưng hài hước với các giáo viên khác như Ms. Sands hay John Paul, bởi tính bảo thủ và đôi khi ghen tị với sự tự tin hoặc thành công của họ. Qua đó, khán giả thấy được Mr. Groff không chỉ là giáo viên nghiêm khắc mà còn là một con người sống động, có ưu điểm lẫn khuyết điểm, đúng chất nhân vật có chiều sâu trong phim Sex Education.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Mr. Groff trong phim Sex Education

Mr. Groff là hình mẫu giáo viên nghiêm khắc nhưng đầy mâu thuẫn trong phim Sex Education

Những cảnh quay với Mr. Groff trong phim Sex Education thường khiến khán giả vừa cười vừa cảm thấy đồng cảm. Anh nổi bật nhờ các tình huống quản lý học sinh nghiêm khắc, đặc biệt là với Otis và các học sinh “quậy phá”. Những khoảnh khắc này vừa hài hước vừa căng thẳng, thể hiện rõ sự mâu thuẫn trong tính cách nhân vật.

Ngoài ra, Mr. Groff còn được nhớ đến qua những cảnh bộc lộ áp lực nội tâm, khi anh phải cân bằng giữa nguyên tắc nghiêm khắc và lòng trắc ẩn. Nhờ sự phát triển này, Mr. Groff trở thành một trong những nhân vật đầy chiều sâu nhất trong phim Sex Education, không chỉ mang lại yếu tố hài hước và xung đột trong lớp học mà còn là minh chứng cho việc “người lớn cũng có mâu thuẫn, cũng phải học cách thấu hiểu và thay đổi”.

Không chỉ trong trong phim Sex Education, đây còn là nhân vật giáo viên đáng nhớ trên màn ảnh thế giới.

Mr. Groff là hình mẫu giáo viên nghiêm khắc nhưng đầy mâu thuẫn trong phim Sex Education, vừa đáng ghét, vừa đáng thương. Từ những ngày đầu xuất hiện với tính cách cứng nhắc, đến khi trở thành hiệu trưởng và dần hiểu học sinh hơn, anh đã thể hiện sự phát triển nhân vật ấn tượng. Nhờ sự kết hợp giữa nghiêm túc, hài hước và con người thật, Mr. Groff trở thành một trong những nhân vật giáo viên đáng nhớ và được yêu thích nhất trong phim Sex Education.