Xem phim Sex Education, tôi hốt hoảng khi nghe chuyện con gái định kể lể với bạn bè: May mắn là tôi đã kịp cản cái miệng của con lại!

Khi xem phim Sex Education, tôi không chỉ ấn tượng với những góc nhìn cởi mở về giáo dục giới tính mà còn đặc biệt bị thu hút bởi cách các nhân vật ứng xử với nhau trong cuộc sống đời thường. Một trong những chi tiết khiến tôi suy ngẫm nhiều nhất chính là mối quan hệ giữa Otis và Ruby sau khi họ kết thúc giai đoạn hẹn hò ngắn ngủi.

Sau khi từ chối tình cảm của Ruby, Otis không hề chọn cách trốn tránh, phớt lờ hay tỏ ra lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Anh vẫn luôn trân trọng và tôn trọng sự tổn thương của cô, đồng thời giữ kín tuyệt đối những bí mật gia đình mà Ruby đã từng tin tưởng chia sẻ với mình trong lúc hai người còn mặn nồng.

Đến mùa cuối của bộ phim, khán giả lại được thấy họ phối hợp với nhau một cách cực kỳ văn minh, chuyên nghiệp như những người bạn trưởng thành để giải quyết công việc chung của trường. Nhìn cách họ đối xử với nhau, tôi nhận ra rằng cách chúng ta cư xử với một người sau khi mối quan hệ khép lại chính là thước đo nhân cách rõ ràng nhất của mỗi con người.

Sự tử tế không phải là thứ chỉ được ban phát khi ta có quyền lợi hay khi mối quan hệ còn tốt đẹp, mà nó là nguyên tắc ứng xử tối thiểu để giữ lại sự tự tôn cho cả hai bên.

Otis Milburn

Khi con định dùng bí mật của bạn cũ để làm "quà" cho câu chuyện

Bài học đắt giá từ bộ phim ấy tưởng chừng chỉ là lý thuyết trên màn ảnh, cho đến một hôm tôi bất ngờ bắt gặp một tình huống tương tự ngay trong chính ngôi nhà của mình. Con gái tôi trước đây từng có một cô bạn chơi rất thân, hai đứa đi đâu cũng có nhau và chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

Thế nhưng sau đó, chỉ vì vài mâu thuẫn linh tinh tuổi học trò mà hai đứa dỗi hờn rồi dần dần không còn nói chuyện với nhau nữa. Hôm ấy, một số bạn cùng lớp của con sang nhà tôi để cùng học thêm.

Khi tôi đang làm việc ở phòng bên cạnh, tôi nghe thấy một người trong nhóm cất tiếng khen ngợi cô bạn thân cũ của con về ngoại hình hoặc thành tích học tập gì đó. Ngay lập tức, con gái tôi bèn bắt nhịp với giọng điệu khá mỉa mai rằng ôi dào để tớ kể cho mà nghe.

Nghe đến đó, tim tôi thót lại vì biết chắc chắn con mình vì một chút tự ái và giận dỗi cá nhân mà định đem những bí mật hoặc những điểm xấu của bạn cũ ra để nói xấu trước mặt đám đông.

Lời nhắc nhở nhẹ nhàng bên ly nước lọc và sự trưởng thành của con

Nhận thấy tình huống có thể đi quá xa, tôi đã lập tức can thiệp một cách khéo léo để không làm con bị mất mặt trước bạn bè. Tôi vờ như không nghe thấy gì, bước ra và gọi con vào bếp để phụ mẹ lấy thêm nước uống cho các bạn.

Khi hai mẹ con đứng riêng trong bếp, tôi nhẹ nhàng ôm vai con và bảo rằng mẹ biết con đang giận bạn, nhưng việc đem những chuyện riêng tư ngày xưa ra để nói xấu khi bạn không có mặt ở đây là điều không nên. Tôi nhắc con về câu chuyện của Otis và Ruby trong bộ phim hai mẹ con cùng xem, về việc người trưởng thành và tử tế sẽ chọn cách bảo vệ những tổn thương của đối phương ngay cả khi đã không còn đi chung đường.

Con gái tôi nghe xong thì lặng người đi trong vài giây, gương mặt thoáng chút bối rối rồi cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Khi bê khay nước trở lại phòng học, con đã khéo léo chủ động chuyển sang một chủ đề khác vui vẻ hơn mà không hề nhắc lại câu chuyện về cô bạn kia nữa.

Nhìn con hành xử như vậy, tôi thầm nhẹ lòng và nhận ra rằng việc dạy con cách đối diện với sự đổ vỡ của một mối quan hệ một cách văn minh cũng quan trọng không kém gì việc dạy con cách xây dựng một tình bạn đẹp.