Xem phim Sex Education, tôi bẽ bàng nhận ra vì sao mình xinh đẹp nhưng không được trọng dụng ở công ty: Đây là bài học để tôi dạy con!

Tôi vốn định xem Sex Education chỉ vì nghe nhiều người khen là phim hay, khai thác thẳng thắn các vấn đề tuổi mới lớn. Thành thật mà nói, đây là phim 18+, chắc chắn không phù hợp để xem cùng con, nhưng lại chứa nhiều câu chuyện sâu sắc về con người, mối quan hệ và cách mỗi nhân vật đối diện với cuộc sống.

Trong phim, tôi ấn tượng nhất với Maeve – cô gái thông minh, bản lĩnh, và đặc biệt là cực kỳ tự tin. Sự tự tin ấy không phải bẩm sinh, mà được hình thành từ trải nghiệm, kiến thức, và việc luôn dám bày tỏ quan điểm. Dù bị định kiến, đánh giá hay gặp khó khăn, Maeve vẫn kiên định với điều mình tin là đúng.

Tôi bất giác nghĩ đến đồng nghiệp nữ trong công ty. Thú thật, về ngoại hình, cô ấy kém xa tôi. Thế nhưng suốt nhiều năm, tôi luôn thấy cô được sếp ưu ái đưa đi họp với đối tác, được giao tham gia các dự án quan trọng. Trước đây, tôi hay nghĩ là do may mắn, hoặc do cô “được lòng” cấp trên. Nhưng khi nhìn Maeve, tôi mới hiểu: tự tin chính là lý do.

Maeve

Trong một buổi họp, tôi từng được sếp hỏi ý kiến. Ban đầu tôi khá hào hứng trình bày, nhưng chỉ vài câu hỏi vặn của sếp đã khiến tôi lúng túng, nói nhỏ dần rồi im bặt. Còn đồng nghiệp của tôi, khi gặp tình huống tương tự, cô ấy vẫn bình tĩnh giải thích, đưa dẫn chứng để bảo vệ quan điểm. Cô không hề sợ bị phản bác, thậm chí còn xem đó là cơ hội để chứng minh năng lực của mình.

Nhìn lại, tôi nhận ra bao nhiêu cơ hội mình đã bỏ lỡ chỉ vì nhút nhát, thiếu niềm tin vào bản thân. Tôi luôn nghĩ “nói sai thì mất mặt”, “làm hỏng thì bị đánh giá”, và thế là tôi chọn im lặng. Nhưng trong môi trường cạnh tranh, im lặng đồng nghĩa với việc tự đẩy mình ra ngoài đường đua.

Bài học mà Maeve và đồng nghiệp của tôi mang đến thật rõ ràng:

Tự tin không có nghĩa là không sợ, mà là vẫn dám tiến lên dù sợ.

Ngoại hình, hoàn cảnh hay may mắn có thể ảnh hưởng, nhưng chính cách bạn thể hiện bản thân mới quyết định bạn có được trao cơ hội hay không.

Sự tự tin cần được nuôi dưỡng bằng kiến thức, trải nghiệm và khả năng chịu áp lực.

Từ giờ, tôi tự nhủ phải thay đổi. Không chỉ để mở ra cơ hội cho chính mình, mà còn để làm tấm gương cho các con: biết mình giỏi gì, muốn gì, và dám đứng lên bảo vệ điều đó – ngay cả khi xung quanh không ai đồng tình.