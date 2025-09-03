Tôi bắt đầu xem Sex Education cũng chỉ vì đọc quá nhiều bài báo, nhiều trang review phim khen ngợi hết lời. Thú thật, ban đầu tôi hơi ngần ngại vì cái tên phim nghe có vẻ "táo bạo", nhưng rồi tôi tò mò mở xem. Và đến những tập phim xoay quanh mối quan hệ giữa Adam và ông Michael Groff – hai cha con vốn được xây dựng với rất nhiều khuyết điểm – tôi bỗng lặng đi.

Tôi thấy ở đó một bài học quan trọng: con người có thể thay đổi, và thực sự thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.

Adam từng bạo lực, từng chối bỏ chính mình. Còn ông Michael thì khô cứng, áp đặt, sống trong nỗi ám ảnh của tuổi thơ thiếu thốn tình thương. Vậy mà rồi, dần dần, Adam biết cách chấp nhận bản thân, học cách bày tỏ. Ông Michael cũng dũng cảm gỡ bỏ vỏ bọc, đối diện với tổn thương để trở thành một người cha mềm mại hơn. Nhìn họ, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện trong chính gia đình mình cách đây gần 12 năm.

Hai bố con Adam và Michael

Ngày ấy, con trai tôi học lớp 10. Nó mải chơi, lười học, có lần còn lén lấy tiền mẹ cho đi học thêm để nướng vào game. Tôi thất vọng đến mức khóc cạn nước mắt. Suốt một thời gian dài, trong tôi chỉ có sự giận dữ và chán nản. Tôi từng nghĩ thằng bé chẳng có tương lai.

Đến năm lớp 12, tôi đưa ra quyết định: không cho con thi đại học nữa, chỉ để nó học trường nghề gần nhà. Tôi nghĩ như vậy an toàn, đỡ phí công sức và tiền bạc. Nhưng chính hôm ấy, con tôi khóc lóc, xin mẹ một cơ hội. Nó nói sẽ thay đổi. Tôi không quên hình ảnh cậu con trai gầy gò, mặt đỏ bừng vì khóc, nắm chặt tay tôi mà năn nỉ: “Mẹ tin con thêm lần nữa nhé”.

Tôi còn nhớ chồng mình lúc đó cũng khuyên: “Nó sai, nhưng nếu không cho cơ hội, làm sao biết được nó có thể sửa sai?”. Tôi mất nhiều đêm trăn trở. Thật lòng, tôi cũng muốn tin rằng con người ta, kể cả con trai mình, có thể thay đổi.

Vậy là tôi gật đầu. Con được dự thi đại học, và kết quả là nó đỗ. Những năm đại học không hề dễ dàng, nhưng con tôi kiên trì. Sau khi ra trường, nó tìm được công việc ổn định ở Hà Nội, rồi dần dần trưởng thành theo cách mà trước kia tôi không dám tưởng tượng.

Xem Sex Education, tôi bất giác thở dài rồi mỉm cười. Hóa ra bài học từ bộ phim chẳng hề xa lạ, mà chính tôi đã từng trải qua. Sự thay đổi không đến trong một ngày, cũng chẳng phải ai cũng thay đổi được. Nhưng nếu có một người dám cho cơ hội, và một người thật sự muốn thay đổi, thì điều tốt đẹp hoàn toàn có thể xảy ra.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy may mắn vì ngày ấy đã không đóng sập cánh cửa trước mặt con trai mình. Nếu không, có lẽ tôi đã nuôi trong lòng mãi một nỗi ân hận. Và tôi tin, cũng giống như Adam hay ông Michael Groff, mỗi chúng ta – cha mẹ hay con cái – đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, chỉ cần dám bắt đầu.