Tôi và chồng kết hôn được 12 năm, có hai đứa con - một đứa học lớp 9, một đứa lớp 6. Cuộc sống bận rộn với công việc và việc chăm sóc con cái khiến chúng tôi dần trở thành hai người sống chung nhà, nhưng hiếm khi thực sự nói chuyện. Tôi bận họp hành ở công ty, chồng tôi thì mải làm thêm giờ để lo kinh tế. Với các con, chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn hỏi về bài tập, điểm số, hoặc nhắc nhở chúng đi ngủ đúng giờ. Mọi thứ tưởng chừng ổn, cho đến khi tôi nhận ra, gia đình chúng tôi đang thiếu đi sự kết nối thật sự.

Một tối, tôi tình cờ nghe con gái lớn tâm sự với bạn qua điện thoại: "Nhà tao giờ chán lắm, bố mẹ toàn hỏi chuyện học, chẳng ai quan tâm tao nghĩ gì". Câu nói ấy khiến tôi sững sờ.

Tôi bắt đầu để ý thấy con trai út ít cười hơn trước, hay ngồi thẫn thờ một mình; chồng tôi thì thường xuyên im lặng ăn cơm, mắt dán vào điện thoại. Tôi cũng chẳng khá hơn, luôn cáu gắt vì áp lực công việc, và những cuộc trò chuyện trong nhà dần trở thành những câu hỏi đáp ngắn ngủi, không cảm xúc. Tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục thế này, tổ ấm của chúng tôi sẽ tan vỡ, không phải vì một biến cố lớn, mà vì sự xa cách lặng lẽ giữa các thành viên.

Khi được một chị đồng nghiệp giới thiệu xem Sex Education , tôi bị cuốn vào mối quan hệ giữa Jean Milburn và con trai Otis. Jean, một nhà trị liệu tình dục, luôn cố gắng cởi mở với Otis, nhưng chính sự bận rộn và những hiểu lầm nhỏ đã khiến hai mẹ con dần xa cách.

Trong mùa 1, có một cảnh khiến tôi nghẹn lòng. Otis giận dữ vì Jean đọc trộm nhật ký của cậu, và Jean, dù muốn sửa sai, lại không biết cách bắt đầu. Cuối cùng, họ phải ngồi xuống, đối thoại thẳng thắn, để hiểu nhau hơn. Cảnh Jean thừa nhận mình sai và Otis chia sẻ nỗi sợ bị mẹ phán xét đã khiến tôi bật khóc.

Jean và con trai Otis đã gỡ bỏ mâu thuẫn bằng cách giao tiếp hiệu quả

Câu chuyện của Jean và Otis như một tấm gương phản chiếu gia đình tôi. Tôi nhận ra rằng, tôi và chồng cũng giống Jean, luôn nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho con, nhưng lại bỏ qua việc lắng nghe cảm xúc của chúng. Chúng tôi hỏi con về điểm số, nhưng không hỏi con có vui không, có áp lực gì không. Với nhau, chúng tôi cũng chỉ nói về tiền bạc, công việc, mà quên mất những câu chuyện nhỏ nhặt từng khiến chúng tôi yêu nhau.

Sex Education cho tôi thấy rằng, một gia đình không chỉ cần vật chất, mà cần những khoảnh khắc chân thành, nơi mọi người dám nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình. Từ Jean và Otis, tôi học được rằng, sự im lặng có thể nguy hiểm hơn cả những trận cãi vã. Khi không ai chịu mở lòng, những khoảng cách nhỏ sẽ dần trở thành hố sâu không thể lấp đầy. Bộ phim cũng cho tôi thấy, để cứu vãn một mối quan hệ, cần sự dũng cảm để thừa nhận sai lầm và sẵn sàng lắng nghe.

Sau khi xem phim, tôi và chồng quyết định tổ chức một "cuộc họp gia đình". Chúng tôi tắt TV, để điện thoại sang một bên, và ngồi lại cùng hai con. Lần đầu tiên, chúng tôi không hỏi về bài tập hay điểm số, mà hỏi: "Con có điều gì muốn nói với bố mẹ không?".

Ban đầu, các con ngập ngừng, nhưng rồi con gái lớn chia sẻ rằng con cảm thấy cô đơn vì bố mẹ luôn bận; con trai út thì thú nhận con sợ làm bố mẹ thất vọng khi không đạt điểm cao. Chồng tôi cũng mở lòng, nói rằng anh áp lực vì công việc nhưng không muốn tôi lo, nên chọn im lặng. Còn tôi, tôi xin lỗi vì đã để công việc và căng thẳng khiến mình xa cách với mọi người.

Cuộc họp kéo dài đến khuya, có cả nước mắt và những cái ôm. Chúng tôi đồng ý sẽ dành một buổi tối mỗi tuần để nói chuyện, không điện thoại, không công việc, chỉ có gia đình. Tôi cũng hứa sẽ lắng nghe con nhiều hơn, và chồng tôi cam kết sẽ chia sẻ áp lực của anh thay vì giữ trong lòng. Từ đó, không khí trong nhà dần thay đổi, các con bắt đầu kể chuyện trường lớp, chồng tôi thỉnh thoảng lại pha trò như ngày xưa và tôi cảm thấy tổ ấm của mình đang sống lại.

Cuộc họp gia đình, dù muộn màng, đã giúp chúng tôi tìm lại nhau, như cách Jean và Otis đã làm trong phim. Tôi hy vọng, từ giờ, gia đình tôi sẽ không để những khoảng cách âm thầm phá hủy tổ ấm, mà sẽ cùng nhau xây dựng nó bằng những cuộc trò chuyện chân thành, những cái ôm, và những khoảnh khắc thực sự thuộc về nhau.