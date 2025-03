Tôi đến với chồng khi trái tim còn chằng chịt những vết thương. Cuộc tình 5 năm thanh xuân của tôi đã tan vỡ. Cay đắng hơn, tôi phát hiện bạn trai cắm sừng mình, lén lút qua lại với đồng nghiệp nữ. Chúng tôi dùng dằng một thời gian, bạn trai cũng hứa hẹn thay đổi nhưng đều không làm được. Đến khi không chấp nhận nổi nữa, niềm tin cũng đã cạn, tôi mới kiên quyết buông tay.

Chồng tôi là hàng xóm, lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy tuy có vẻ ngoài khô khan nhưng lại là một chàng trai tâm lý. Biết tôi thất tình, anh ấy đã đến nhà chơi thường xuyên, tặng tôi vài món đồ nho nhỏ do tự tay anh làm. Anh ấy còn đưa tôi đi chơi.

Tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ tỏ tình với tôi. Chúng tôi cứ quen nhau trong âm thầm như vậy, không hoa, không tỏ tình, không nói lời yêu đương. Nhưng khi tôi cần, anh luôn có mặt đầu tiên. Sau một năm, chúng tôi tổ chức đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng.

5 năm trôi qua, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Dĩ nhiên vẫn không có những lời yêu, lời ngọt ngào, không hoa, không quà...

Chồng luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi. Anh đưa hết tiền bạc, lo vun vén chuyện nhà cửa, chăm sóc vợ lúc đau ốm. Ở cạnh anh, tôi thấy bản thân ngày càng vô dụng hơn. Tôi nảy sinh tâm lý ỷ lại ở chồng mình.

Đây là điều hoàn toàn khác so với giai đoạn tôi yêu mối tình đầu. Anh ta lạnh nhạt, hờ hững, dù tôi có đau khổ, khóc lóc cũng không quan tâm. Thậm chí tôi ngã xe, anh ta cũng chẳng hỏi han một tiếng.

Đêm qua, vợ chồng tôi cùng xem phim "Sex Education". Đây là bộ phim tôi yêu thích từ thời sinh viên nhưng khi lấy chồng thì không xem lại. Hôm qua rảnh rỗi, tôi rủ chồng cùng xem.

Nhân vật Aimee vẫn luôn dũng cảm vượt để chữa lành và cho phép bản thân đón nhận tình yêu mới, dù trước đó, cô đã bị tổn thương tình cảm rất nặng nề. Cô ấy còn nói một câu: "Tình yêu nên khiến cậu cảm thấy an toàn, cũng như giúp cậu trở nên dũng cảm hơn vì khi ở bên người như vậy, cậu mới hoàn toàn được sống là chính mình".

Tôi rất tâm đắc với câu nói trên. Tôi nhìn chồng, đỏ mặt ngượng ngùng. Anh ấy cũng ôm chầm lấy vợ, đùa rằng: "Em là may mắn lắm đấy nhé, được gặp anh đấy nhé". Tôi vùi mặt vào ngực chồng trong hạnh phúc.

Từ đó, tôi đúc rút ra một bài học quý giá trong tình yêu và hôn nhân. Tình yêu không phải là những lời nói hoa mĩ, ngọt ngào nơi đầu môi chót lưỡi. Tình yêu chỉ thật sự ý nghĩa và tuyệt vời khi nó giúp ta được sống là chính mình. Ở bên người yêu mình, ta sẽ cảm thấy bình yên, an toàn chứ không chông chênh, đau khổ. Và nếu chẳng may ta chọn "nhầm người" thì hãy mạnh mẽ bước ra khỏi mối quan hệ độc hại đó, làm lại từ đầu với một trái tim mở rộng yêu thương. Thật may khi tôi đã tìm được đúng người đồng hành cùng mình cả đời.