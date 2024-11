Khi ngồi xem lại Sex and the City, bộ phim đình đám một thời, tôi đã nhận ra rất nhiều bài học quan trọng trong việc nuôi dạy con trai mình. Tôi không cần con quá tài giỏi, có sự nghiệp thành đạt, lẫy lừng, nhưng tôi muốn con phải trở thành một người đàn ông tử tế với những phẩm chất như: Biết tôn trọng phụ nữ, sống chung thủy, có chính kiến.

Từ bộ phim Sex and the City, từ những con người đầy hiện đại, những tình huống thực tế trong phim, tôi nhận ra, mình nhất định phải dạy con trai không được trở thành những kiểu đàn ông như này:

1. Người đàn ông "nửa vời" – Mr. Big

Tình huống tiêu biểu: Trong tập "Ex and the City" (Season 2, Episode 18), Mr. Big thông báo với Carrie rằng anh sẽ kết hôn với một người khác - Natasha - chỉ vài tháng sau khi họ chia tay. Carrie đau khổ không phải vì anh yêu Natasha, mà vì trong suốt thời gian yêu nhau, Big chưa bao giờ cho cô cảm giác an toàn hay một lời hứa cam kết.

Mr. Big là điển hình của một người đàn ông quyến rũ nhưng không bao giờ rõ ràng trong tình cảm. Anh yêu Carrie, nhưng luôn giữ khoảng cách, khiến cô rơi vào trạng thái lấp lửng, không biết mình đứng ở đâu trong lòng anh.

Bài học dành cho con trai tôi: Nếu yêu ai, hãy yêu một cách dứt khoát và rõ ràng. Đừng kéo ai đó vào mối quan hệ mà con chưa sẵn sàng cam kết, và càng không nên giữ họ bên cạnh chỉ vì sợ cô đơn. Tình yêu đòi hỏi sự chân thành và trách nhiệm, không phải sự hời hợt hay nửa vời.

Carrie và Mr.Big

2. Người đàn ông không chung thủy – Richard Wright

Tình huống tiêu biểu: Trong tập "The Good Fight" (Season 4, Episode 15), Samantha phát hiện Richard dù đang hẹn hò với cô lại đi ngoại tình với một người khác. Điều đau đớn hơn là anh không hề cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn coi đó là điều bình thường.

Richard là mẫu người đàn ông lăng nhăng, chỉ tập trung vào sự thỏa mãn bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc hay lòng tin của đối phương. Dù Samantha cố gắng tha thứ, vết nứt trong lòng cô không bao giờ lành lại.

Bài học dành cho con trai tôi: Sự chung thủy là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ nào. Đừng bao giờ phản bội lòng tin của người khác, vì một lần không chung thủy có thể phá hủy cả một tình yêu đẹp. Là một người đàn ông tử tế, hãy luôn giữ lời hứa và tôn trọng đối phương.

3. Người đàn ông ích kỷ – Trey MacDougal

Tình huống tiêu biểu: Trong tập "Coulda, Woulda, Shoulda" (Season 4, Episode 11), Trey và Charlotte gặp khủng hoảng trong việc cố gắng có con. Trey, thay vì chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ Charlotte, lại lảng tránh và tập trung vào sở thích cá nhân.

Trey yêu Charlotte, nhưng tình yêu của anh thiếu sự thấu hiểu và đồng cảm. Anh luôn ưu tiên cảm xúc và mong muốn của mình hơn là nhu cầu của Charlotte. Điều này khiến cô cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Bài học dành cho con trai tôi: Một người đàn ông tốt không chỉ yêu bằng lời nói mà còn bằng hành động. Hãy biết quan tâm, sẻ chia, và đồng hành cùng đối phương trong mọi hoàn cảnh. Đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, vì tình yêu đòi hỏi sự hy sinh và thấu hiểu từ cả hai phía.

4. Người đàn ông trốn tránh trách nhiệm – Steve Brady (trong một số giai đoạn)

Tình huống tiêu biểu: Trong tập "A Woman's Right to Shoes" (Season 6, Episode 9), Miranda cảm thấy áp lực khi phải gánh vác trách nhiệm tài chính và chăm sóc con trai của họ, trong khi Steve dường như không nỗ lực đủ để san sẻ.

Steve là người đàn ông tốt bụng, chân thành, nhưng đôi khi lại trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống gia đình. Điều này khiến Miranda – một người phụ nữ mạnh mẽ – cảm thấy bị bỏ lại một mình, dù hai người đang ở trong một mối quan hệ.

Bài học dành cho con trai tôi: Trách nhiệm là điều cốt lõi làm nên giá trị của một người đàn ông. Dù trong công việc, gia đình hay tình yêu, hãy luôn đối diện và hoàn thành trách nhiệm của mình, bởi đó là cách con thể hiện sự tôn trọng với chính bản thân và những người xung quanh.

5. Người đàn ông thiếu tôn trọng phụ nữ

Tình huống tiêu biểu: Trong nhiều tập phim, các nhân vật nữ phải đối mặt với những người đàn ông coi họ như một công cụ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Một ví dụ là trong tập "The Freak Show" (Season 2, Episode 3), Carrie hẹn hò với một người đàn ông tưởng chừng hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại nhận ra anh ta chỉ xem cô như một "dự án" để khoe mẽ.

Bài học dành cho con trai tôi: Tôn trọng phụ nữ không chỉ là một hành động lịch thiệp mà còn là giá trị cốt lõi của một người đàn ông tử tế. Đừng bao giờ xem phụ nữ là "đồ chơi" hay "chiến tích". Hãy coi trọng cảm xúc, sự độc lập và những nỗ lực của họ.

Từ những bài học này, tôi muốn con trai hiểu rằng, trở thành một người đàn ông tốt không chỉ nằm ở việc thành đạt hay quyến rũ, mà còn ở cách con đối xử với những người yêu thương mình. Và trên hết, hãy nhớ rằng: Sống tử tế là điều không bao giờ được quên!