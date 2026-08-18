Xem phim cùng trợ lý AI trên Samsung AI TV, trải nghiệm tương tác đa chiều thú vị

Với sự đồng hành từ trợ lý Vision AI Companion (VAC), điện ảnh trên Samsung AI TV không còn là trải nghiệm xem nội dung một chiều mà trở thành trò chuyện, tương tác thú vị.

Gợi ý phim hay, hiểu gu điện ảnh trong tích tắc

Với các thiết bị nghe nhìn thông thường, người dùng thường sẽ phải xác định được bộ phim mình mong muốn xem và truy cập ứng dụng giải trí có cung cấp nội dung đó. Tuy nhiên với Samsung AI TV, trải nghiệm tìm kiếm tác phẩm điện ảnh đúng gu trở nên đơn giản và hấp dẫn hơn nhiều. Chỉ với thao tác nhấn giữ phím Home và nói yêu cầu về một chủ đề phim bất kỳ, trợ lý Vision AI Companion (VAC) sẽ sẵn sàng tìm kiếm và gợi ý những bom tấn điện ảnh phù hợp nhất với sở thích của bạn.

Chẳng hạn khi nói: " Tôi muốn xem khoa học viễn tưởng, hãy gợi ý ", trợ lý VAC sẽ ngay lập tức đề xuất những cái tên nổi tiếng như Jurassic World, Interstellar, Inception… để bạn lựa chọn. Quan trọng hơn, trợ lý VAC cũng sẽ giới thiệu thêm một số thông tin liên quan đến phim và nền tảng OTT đang giữ bản quyền phát sóng để người dùng thuận tiện trong quá trình thưởng thức.

Khả năng giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin bằng giọng nói của trợ lý VAC trên Samsung AI TV đến từ việc tích hợp đồng thời nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby và Gemini. Ngoài việc gợi ý tên phim, trợ lý này cũng có thể trả lời các câu hỏi xoay quanh bộ phim như bối cảnh quay, giai đoạn lịch sử hoặc các sự kiện xoay quanh cốt truyện. Đây là kho thông tin phong phú giúp bạn hiểu sâu sắc về tác phẩm điện ảnh, thay vì chỉ dừng lại ở việc giải trí.

Hỏi gì đáp nấy mọi chi tiết điện ảnh

Không còn cảm thấy băn khoăn khi gặp diễn viên quen mặt mà nhất thời không nhớ tên, trợ lý VAC sẽ mang ngay đáp án đến cho người dùng. Bên cạnh câu trả lời, trợ lý này còn có khả năng quét hình ảnh đang diễn ra trên TV để trả lời thắc mắc của người dùng. Bạn có thể hỏi thông tin của một diễn viên đang xuất hiện trên màn hình theo thời gian thực, tên món ăn xuất hiện trong cảnh phim hay một khung cảnh khiến bạn ấn tượng.

Hấp dẫn hơn, trợ lý VAC còn cho phép người dùng hỏi đáp về nhạc phim, đồng thời cung cấp cả video nhạc phim bản đầy đủ nếu ca khúc đã có mặt trên Youtube. Người dùng không chỉ nghe mà còn có thể tắt giọng hát ca sĩ để hát karaoke trên nhạc nền với tính năng Tách âm thanh bằng AI (AI Sound Controller) hoàn toàn mới trên Samsung AI TV. Đây là trải nghiệm thú vị cho những người yêu thích cover nhạc phim hay đơn giản là thỏa đam mê âm nhạc của mình.

Thế giới giải trí sống động vượt trên điện ảnh

Cùng với trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn, Samsung AI TV cũng sở hữu nhiều tính năng AI chuyên biệt cho các nội dung giải trí khác. Trong đó phải kể đến Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) đang được nhiều tín đồ thể thao yêu thích hiện nay. Chế độ này có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Tất cả mang đến cảm giác như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động.

Ngoài ra, ứng dụng SmartThings trên Samsung AI TV cũng giúp người dùng có thể yên tâm tận hưởng các bộ phim yêu thích mà không lo gián đoạn vì áp lực việc nhà. Bằng cách kết nối TV với các thiết bị gia dụng thông qua ứng dụng này, bạn có thể điều khiển bật tắt đèn, khởi động robot hút bụi, điều khiển điều hoà, máy giặt sấy… ngay trên màn hình lớn. SmartThings là nền tảng kết nối nhà thông minh riêng biệt của Samsung, sở hữu cả ưu điểm bảo mật và tiết kiệm năng lượng với chế độ AI Energy.

Hiện trợ lý VAC đã có mặt trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV mới, bao gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED và Crystal UHD. Đây hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành tuyệt vời để người dùng thưởng thức các bộ phim bom tấn nói riêng và kho nội dung giải trí phong phú theo cách trực quan, thú vị và đầy cảm hứng.