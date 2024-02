Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập lực lượng CSGT (21/2/1946 - 21/2/2024), Hội Phụ nữ Công an TPHCM gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng ban Ban Phụ nữ Công an TPHCM đã đến nơi tập luyện để thăm và động viên các nữ cán bộ, nhân viên CSGT nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.