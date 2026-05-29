Xem Nga sử dụng robot mặt đất đa năng Impulse để kéo pháo

Hoàng Vân
|

Hệ thống robot mặt đất đa năng Impulse do Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga sản xuất hiện có thể kéo một khẩu pháo D-30 nặng 3 tấn.

Hệ thống robot mặt đất đa năng Impulse của Nga hiện có thể kéo một khẩu pháo D-30 nặng 3 tấn.

Trong một thông báo mới đây được đăng tải trên kênh Telegram chính thức, Tập đoàn nhà nước Rostec cho biết, hệ thống đã trải qua quá trình thử nghiệm chiến đấu toàn diện.

Pháo tự hành 122mm D-30 được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào những năm 1960, có tốc độ bắn tối đa 6-8 viên/phút và đạt tầm bắn hiệu quả 15,3km với đạn dược tiêu chuẩn, hoặc lên đến 21,9km khi sử dụng đạn có hỗ trợ tên lửa.

Bên cạnh phiên bản hỗ trợ hỏa lực của hệ thống, phiên bản vận chuyển của robot mặt đất đa năng Impulse còn được sử dụng tích cực trong Chiến dịch quân sự đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần tại chiến trường, như vận chuyển thực phẩm, quần áo, đạn dược, vật liệu xây dựng.

Theo Rostec, những robot này đặc biệt chứng minh hiệu quả của công nghệ di chuyển tự hành trên địa hình mà không cần liên lạc với người điều khiển.

“Chúng nổi bật nhờ khả năng sống sót trong điều kiện chiến đấu - có thể chịu được các mảnh vỡ mìn chống bộ binh và đạn bắn sượt từ súng tự động.

Ưu điểm quan trọng nhất của những robot này là khả năng vượt địa hình cao nhờ khung gầm bánh xích, cho phép chúng vượt qua nhiều ổ gà, rãnh và leo dốc trong bùn lầy.

Các hệ thống này cũng có khả năng tải trọng ấn tượng - chúng có thể chở tới 500kg lên dốc 30 độ và lên tới một tấn trên địa hình bằng phẳng.

Khi được sử dụng như một phương tiện kéo, chúng có thể kéo được một khẩu pháo D-30 có khối lượng hơn 3 tấn”, một quân nhân Nga chia sẻ.

Các hệ thống này có thể được điều khiển thông qua cả sóng radio và cáp quang. Chúng cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ ở chế độ hoàn toàn tự động.

Theo South Front
