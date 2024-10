Sex and the City, một tuyệt phẩm được Darren Star kiến tạo, ra mắt lần đầu vào năm 1998, được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học của Candace Bushnell. Bộ phim là chân dung sống động về đời sống phức tạp của bốn người phụ nữ kiên cường, đang ở độ tuổi 30-40, khi họ dũng cảm đối mặt với những thăng trầm tại thành phố không ngủ New York, khắc họa sâu sắc về tình yêu, quyền lực và nữ quyền.

Sarah Jessica Parker, qua diễn xuất tinh tế của mình, đã hóa thân thành Carrie Bradshaw, mang đến những quyết định độc đáo và đầy cá tính của nhân vật.

Carrie Bradshaw thực sự là một nhân vật mang tới nhiều câu chuyện mà chúng ta phải nghiền ngẫm

Nói về chuyện chi tiêu, Carrie nổi bật là một nhân vật sống xa hoa dù mức thu nhập không mấy dư dả. Chính từ thói quen đó đã khiến Carrie Bradshaw mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng về tiền bạc. Dưới đây là những khoảnh khắc giúp chúng ta có thể nhận ra sai lầm trong chi tiêu của Carrie Bradshaw.

1. Khi cô ấy sẵn sàng chi khoảng 40.000 USD (tương đương gần 1 tỷ đồng) cho 1 đôi giày hiệu

Sau cuộc chia tay tồi tệ với Aiden, Carrie buộc phải đối mặt với khá nhiều sự kiện bất ngờ, gây ra nhiều phiền toái và khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng trong cuộc sống. Khi đó, cô quyết tâm mua lại căn nhà bằng cách cố gắng vay ngân hàng, song ngay lập tức bị từ chối do tình hình tài chính của cô không đáp ứng đủ các điều kiện cần.

Vào thời điểm tuyệt vọng đó, trong khi nhiều người sẽ tìm đến một lựa chọn khác do có ít nhất một khoản tiền mặt để dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp thì Carrie lại tự hỏi tất cả số tiền kiếm được của mình đã đi về đâu?

Sau đó trong tập phim, Miranda giúp tính toán xem cô đã chi bao nhiêu tiền cho giày hiệu trong thời gian Carrie ở New York. Và con số đó là 40.000 USD!

2. Khi cô bắt Charlotte phải đưa tiền để trả trước tiền nhà

Trong tập phim "Ring A Ding Ding" của phần 1, vì đã chi 40.000 USD để mua 1 đôi giày, mà Carrie đã không có tiền để đặt cọc căn hộ mà cô yêu thích. Nhưng thay vì mang đôi giày đi bán, cô lại tìm đến tình cũ - Mr.Big, để vay tiền và nhận lại một lời từ chối bẽ bàng ê mặt.

Tại một trong những phân cảnh nổi bật nhất, Carrie Carrie làm mình làm mẩy, thoải mái buông những lời lẽ khó chịu và tệ nhất là bắt Charlotte bán chiếc nhẫn đính hôn mà chồng cũ tặng để có tiền cho mình vay! Yêu cầu vô lý đến vậy mà cuối cùng Charlotte cũng đồng ý làm theo.

Thật may mắn khi thái độ lúc đó của Carrie dường như không làm ảnh hưởng đến tình bạn chung của họ về lâu dài, nhưng cách làm này thật sự không đáng. Việc khiến một người bạn cảm thấy tội lỗi và buộc phải giúp đỡ bạn về mặt tài chính lẽ ra là điều không bao giờ nên làm.

3. Khi cô ấy thờ ơ với chiếc thẻ tín dụng đã bị tiêu cạn đến những đồng cuối cùng

Có thể nói, Carrie là "nữ hoàng" trong việc mạnh tay chi bạo thẻ tín dụng cho các chuyến mua sắm, ăn uống sang chảnh. Mặc dù tổng số tiền nợ không được đề cập tới nhưng chắc chắn con số đó không hề nhỏ. Đáng nói, cô ấy có vẻ không bận tâm đến khoản nợ của mình.

Ngay trong phần 1, phân cảnh cô lượn lờ trong cửa hàng Dolce & Gabbana, hào hứng chọn 1 đôi giày cao gót và mang tới quầy thu ngân cùng chiếc thẻ tín dụng đã quẹt hết hạn mức; hay pha chốt đơn đôi giày trị giá 40.000 USD để giải tỏa cảm giác bực dọc sau chia tay với anh bồ Aiden.

Với thẻ tín dụng, hãy thanh toán toàn bộ số dư nợ đó trước khi muốn chi tiêu thêm.

4. Khi cô ấy hỏi bạn mình rằng liệu mình có thể trả lại món quà không vì "thực sự cần số tiền đó"

Trong Phần 2, Susan-Sharon, tặng cô một chiếc khăn len cashmere, phản ứng đầu tiên của Carrie là hỏi liệu cô có thể trả lại và giữ tiền không. Không có gì sai khi trả lại một món quà mà bạn biết mình có thể không sử dụng vì bất kỳ lý do gì, nhưng dù thế nào, đây vẫn là điều không nên làm.

Có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy phần nhiều lỗi thuộc về phép lịch sự trong giao tiếp hơn là liên quan tới chuyện tiền nong. Song, chính khoảnh khắc này cho thấy tình trạng đáng báo động của cô ấy về chuyện tài chính.

(Từ trái sang) Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kim Cattrall trong một cảnh phim “Sex and the City” (2008). (Ảnh: WIREIMAGE)

5. Khi cô ấy không có tiền nhưng chỉ chọn đi taxi

Là một người đã sống ở một thành phố lớn - không có ô tô, tôi có thể khẳng định, taxi là cách di chuyển tốn kém nhất. Và sau mỗi lần đi taxi trở về nhà, tôi hầu như luôn hối hận về quyết định của mình khi nhìn thấy hóa đơn.

Sự thành thạo của Carrie trong việc gọi taxi với sự duyên dáng và nhiệt tình là một phần quan trọng trong tính cách của cô ấy. Trong tập phim duy nhất của phần 4, khi Carrie buộc phải thắt chặt chi tiêu, cô ấy đã tập hợp đủ can đảm để thực hiện một số thay đổi lối sống nghiêm túc... dưới hình thức đi xe buýt đúng 1 lần.

6. Khi cô ấy không bao giờ tự nấu ăn tại nhà

Carrie có bao giờ sử dụng bếp của cô ấy chưa?

Câu trả lời thực sự là có! Đó là khi cô ấy cất áo len của mình trong lò nướng. Và mặc dù điều đó khiến tôi lo ngại về mặt vệ sinh, tôi phải dành lời khen ngợi lớn cho cô ấy vì đã tận dụng từng centimet diện tích trong căn hộ của mình.

Nhìn chung, phụ nữ trong bộ phim này có sở thích ăn uống xa hoa và thưởng rượu đắt tiền. Số tiền cô ấy chi tiêu để ăn ngoài thực sự vô lý, và trong những trường hợp hiếm hoi chúng ta thấy cô ấy ăn ở nhà, thì luôn đi kèm với một số lượng lớn hộp đựng đồ ăn mang về.

7. Khi cô ấy chi một số tiền vô lý vào quần áo

Mặc dù tài chính có thể không phải là thế mạnh của cô, nhưng thời trang là thứ nổi bật.

Trong khi chúng ta có thể hợp lý hóa rằng một số món đồ thiết kế trong tủ quần áo của cô ấy có thể được mượn hoặc tặng từ những người giàu có trong vòng tròn quen biết của cô ấy. Song, trên thực tế, ước tính rằng riêng tủ quần áo của Carrie trong phần 4 đã có giá lên tới 175.000 USD (hơn 4 tỷ đồng)!

8. Khi cô ấy luôn cầm điếu thuốc trên tay

Tôi cho rằng thói quen hút thuốc của Carrie 1 phần là do bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và môi trường xung quanh.

Thế nhưng, ngoài tiền đi taxi, giày dép, quần áo, thực sự mỗi tháng cô ấy đang phải chi rất nhiều tiền cho thuốc lá. Và, với giá thuốc lá tăng lên mỗi năm, Carrie dường như đang lãng phí ngày càng nhiều tiền hơn khi thời gian dần trôi đi.

9. Khi cô ấy thuê cho mình một trợ lý cá nhân

Bạn còn nhớ khi Carrie thuê Jennifer Hudson làm trợ lý cá nhân của cô trong phần phim đầu tiên không?

Hầu như công việc của trợ lý của cô ấy chủ yếu là kiểm tra email của Carrie và quan trọng hơn là đưa ra lời khuyên về cuộc sống, tình yêu của cô ấy.

Nếu vậy thì, bạn có cảm thấy số tiền này được chi tiêu xứng đáng không?

10. Khi cô ấy không ưu tiên cho tương lai tài chính của mình

Mặc dù không thể phủ nhận rằng Carrie Bradshaw có phong cách thời trang tuyệt vời, nhưng ưu tiên tài chính của cô ấy hơi lệch trong thế giới thực.

Trong tập phim liên quan tới dự toán mua căn hộ của Carrie, các con số thực tế trong tài khoản ngân hàng của cô đã được tiết lộ. Cô ấy có 700 USD (hơn 17 triệu đồng) trong tài khoản thanh toán và 900 USD (hơn 22 triệu đồng) trong tài khoản tiết kiệm; nghĩa là Carrie Bradshaw, ở độ tuổi 30, có khoảng 1.600 USD (chưa tới 40 triệu đồng) trong tài khoản.

Hành trình kiếm tiền và cách quản lý tài chính của mỗi người là khác nhau, chúng ta không thể đồng thời cũng không nên so sánh. Nhưng thói quen chi tiêu xa xỉ trong khi không để dành tiền cho bất kỳ mục tiêu tài chính nào trong tương lai như Carrie thực sự là điều đáng báo động!