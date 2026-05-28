Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe

Ngày 27/5, VinFast đã chính thức nhận đặt cọc cho mẫu VF 8 đời mới. Phiên bản đời mới có giá niêm yết chỉ 999 triệu đồng đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 7 năm / 160.000 km cho xe, và 8 năm / 160.000 km cho pin (tùy điều kiện tới trước).

Trong 8 ngày từ ngày chính thức nhận đặt cọc, VinFast sẽ áp dụng hàng loạt ưu đãi cho khách hàng, như hỗ trợ 10% giá trị xe, miễn phí sạc tới 10/2/2029 và nhiều chương trình hỗ trợ riêng khác.

Đồng thời, VinFast cũng đã đưa một số xe VF 8 đời mới trưng bày tại đại lý. Hãng cho biết đây là các xe tiền sản xuất, chưa phải phiên bản thương mại. Dự kiến, phiên bản hoàn thiện sản xuất đại trà sẽ xuất xưởng và bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 7 tới.

Trong khi VinFast VF 8 đời trước do studio thiết kế Pininfarina từ Ý thực hiện, áp dụng ngôn ngữ thiết kế Cân bằng động (Dynamic Balance), VF 8 đời mới do Torino Design thực hiện, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới - Dòng chảy công nghệ (Tech Fluid). VF 8 đời mới có thiết kế nội-ngoại thất khác hoàn toàn.

Điểm nhấn ở ngoại thất của VinFast VF 8 mới nằm tại phần đầu xe với mặt ca-lăng đen bóng và dải LED định vị hình cách chim thiết kế mới.

Thiết kế này tiếp tục xuất hiện ở phía sau.

Trên VF 8 đời mới, xe sử dụng mâm đúc và ốp mâm nhựa. Thiết kế của ốp mâm kín, đó là bởi bánh xe là vùng tạo ra nhiễu động lớn, có thể tác động tiêu cực tới quãng đường tối đa mỗi lần sạc mà xe điện có thể đi được. Do đó, thiết kế mâm kín thường xuyên xuất hiện trên các mẫu xe thuần điện.

Cũng nhằm gia tăng tính khí động học, thiết kế của VF 8 mới cũng có một khe thoát gió ở bên cạnh của đầu xe. Khe thoát gió này cũng đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe khác của hãng.

Tay nắm cửa là một thay đổi nhỏ. Trong khi VF 8 đời trước có tay nắm cửa truyền thống, VF 8 sử dụng tay nắm phẳng hơn, dường như cũng nhằm tăng tính khí động học.

Nội thất cũng thay đổi rất nhiều so với bản trước. Điểm dễ nhận thấy nhất nằm ở cụm vô lăng, taplo.

Vô lăng của VF 8 đời trước có vành tròn, dáng chữ D; phiên bản đời mới có vành vuông hơn, phẳng ở cả trên đỉnh và đáy. Ngoài ra, xe cũng có thêm màn hình hiển thị thông tin xe cho người lái.

Một điểm thú vị khác là xe không sử dụng "cần số" dạng phím bấm mà là cần gạt, nhưng tích hợp trên cột vô lăng. Trong khi đó, điều khiển gạt mưa sẽ được tích hợp vào cần gạt bên trái.

VF 8 đời mới sử dụng màn hình 12,9 inch, hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp, lọc không khí, điều hòa 2 vùng tự động.

Ghế ngồi của VF 8 đời mới cũng có kiểu dáng khác, thể hiện rõ chất thể thao, trẻ trung thay vì thiên hướng sang trọng như bản trước.

Với đặc trưng là xe thuần điện không có trục các-đăng, VinFast VF 8 đời mới có sàn phẳng.



Khi muốn mở cửa từ phía trong xe, người dùng sử dụng lẫy cửa đặt ở bệ tỳ tay trên cánh cửa. Đây cũng là vị trí khá lạ, ít thấy.

Cốp của VF 8 đóng/mở điện; hiện chưa rõ phiên bản thương mại có trang bị tính năng mở cốp rảnh tay hay không. Tư vấn bán hàng của VinFast cho rằng thiết kế sàn cốp trên phiên bản thương mại có thể sẽ thay đổi.

Đây là lần đầu tiên công chúng được tiếp cận đến mẫu VF 8 thế hệ mới. Tuy nhiên, tư vấn bán hàng cho biết rằng đã được nhiều khách hàng liên hệ từ trước nhằm đặt cọc xe, trước cả khi hãng chính thức mở cọc và đưa xe mẫu về trưng bày.

Anh Thủy là một trong những khách hàng có mặt tại buổi trưng bày, đồng thời cũng là một trong những khách hàng đầu tiên đặt cọc cho xe. Anh cho biết đã nhận thông tin về xe từ tuần trước, nhưng quyết định đặt cọc vào tối hôm qua. Công suất, tính năng, hiệu năng và giá thành là các yếu tố anh quan tâm.