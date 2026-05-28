HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe

Minh Đức
|

Đâu là những điểm khác biệt của VinFast VF 8 đời mới so với phiên bản trước?

Ngày 27/5, VinFast đã chính thức nhận đặt cọc cho mẫu VF 8 đời mới. Phiên bản đời mới có giá niêm yết chỉ 999 triệu đồng đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 7 năm / 160.000 km cho xe, và 8 năm / 160.000 km cho pin (tùy điều kiện tới trước).

Trong 8 ngày từ ngày chính thức nhận đặt cọc, VinFast sẽ áp dụng hàng loạt ưu đãi cho khách hàng, như hỗ trợ 10% giá trị xe, miễn phí sạc tới 10/2/2029 và nhiều chương trình hỗ trợ riêng khác.

Đồng thời, VinFast cũng đã đưa một số xe VF 8 đời mới trưng bày tại đại lý. Hãng cho biết đây là các xe tiền sản xuất, chưa phải phiên bản thương mại. Dự kiến, phiên bản hoàn thiện sản xuất đại trà sẽ xuất xưởng và bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 7 tới.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 1.

Trong khi VinFast VF 8 đời trước do studio thiết kế Pininfarina từ Ý thực hiện, áp dụng ngôn ngữ thiết kế Cân bằng động (Dynamic Balance), VF 8 đời mới do Torino Design thực hiện, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới - Dòng chảy công nghệ (Tech Fluid). VF 8 đời mới có thiết kế nội-ngoại thất khác hoàn toàn.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 2.

Điểm nhấn ở ngoại thất của VinFast VF 8 mới nằm tại phần đầu xe với mặt ca-lăng đen bóng và dải LED định vị hình cách chim thiết kế mới.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 3.

Thiết kế này tiếp tục xuất hiện ở phía sau.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 4.

Trên VF 8 đời mới, xe sử dụng mâm đúc và ốp mâm nhựa. Thiết kế của ốp mâm kín, đó là bởi bánh xe là vùng tạo ra nhiễu động lớn, có thể tác động tiêu cực tới quãng đường tối đa mỗi lần sạc mà xe điện có thể đi được. Do đó, thiết kế mâm kín thường xuyên xuất hiện trên các mẫu xe thuần điện.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 5.

Cũng nhằm gia tăng tính khí động học, thiết kế của VF 8 mới cũng có một khe thoát gió ở bên cạnh của đầu xe. Khe thoát gió này cũng đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe khác của hãng.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 6.
Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 7.

Tay nắm cửa là một thay đổi nhỏ. Trong khi VF 8 đời trước có tay nắm cửa truyền thống, VF 8 sử dụng tay nắm phẳng hơn, dường như cũng nhằm tăng tính khí động học.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 8.

Nội thất cũng thay đổi rất nhiều so với bản trước. Điểm dễ nhận thấy nhất nằm ở cụm vô lăng, taplo.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 9.

Vô lăng của VF 8 đời trước có vành tròn, dáng chữ D; phiên bản đời mới có vành vuông hơn, phẳng ở cả trên đỉnh và đáy. Ngoài ra, xe cũng có thêm màn hình hiển thị thông tin xe cho người lái.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 10.
Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 11.
Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 12.
Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 13.

Một điểm thú vị khác là xe không sử dụng "cần số" dạng phím bấm mà là cần gạt, nhưng tích hợp trên cột vô lăng. Trong khi đó, điều khiển gạt mưa sẽ được tích hợp vào cần gạt bên trái.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 14.

VF 8 đời mới sử dụng màn hình 12,9 inch, hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp, lọc không khí, điều hòa 2 vùng tự động.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 15.
Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 16.

Ghế ngồi của VF 8 đời mới cũng có kiểu dáng khác, thể hiện rõ chất thể thao, trẻ trung thay vì thiên hướng sang trọng như bản trước.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 17.

Với đặc trưng là xe thuần điện không có trục các-đăng, VinFast VF 8 đời mới có sàn phẳng.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 18.
Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 19.

Khi muốn mở cửa từ phía trong xe, người dùng sử dụng lẫy cửa đặt ở bệ tỳ tay trên cánh cửa. Đây cũng là vị trí khá lạ, ít thấy.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 20.

Cốp của VF 8 đóng/mở điện; hiện chưa rõ phiên bản thương mại có trang bị tính năng mở cốp rảnh tay hay không. Tư vấn bán hàng của VinFast cho rằng thiết kế sàn cốp trên phiên bản thương mại có thể sẽ thay đổi.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 21.

Đây là lần đầu tiên công chúng được tiếp cận đến mẫu VF 8 thế hệ mới. Tuy nhiên, tư vấn bán hàng cho biết rằng đã được nhiều khách hàng liên hệ từ trước nhằm đặt cọc xe, trước cả khi hãng chính thức mở cọc và đưa xe mẫu về trưng bày.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 22.

Anh Thủy là một trong những khách hàng có mặt tại buổi trưng bày, đồng thời cũng là một trong những khách hàng đầu tiên đặt cọc cho xe. Anh cho biết đã nhận thông tin về xe từ tuần trước, nhưng quyết định đặt cọc vào tối hôm qua. Công suất, tính năng, hiệu năng và giá thành là các yếu tố anh quan tâm.

Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe - Ảnh 23.

Do là phiên bản tiền sản xuất, hãng chưa tổ chức chạy thử. Về mặt vận hành, VinFast VF 8 mới có thể đi tối đa 500 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC, sử dụng hệ dẫn động cầu trước với công suất tối đa 228 mã lực / 330 Nm.

Tags

VINFAST

xe điện

vinfast vf 8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại