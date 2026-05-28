Xem kỹ VinFast VF 8 đời mới vừa về đại lý: Nhiều điểm khác bản cũ, khách vẫn xuống cọc dù chưa thấy xe

Đâu là những điểm khác biệt của VinFast VF 8 đời mới so với phiên bản trước?
Ngày 27/5, VinFast đã chính thức nhận đặt cọc cho mẫu VF 8 đời mới. Phiên bản đời mới có giá niêm yết chỉ 999 triệu đồng đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 7 năm / 160.000 km cho xe, và 8 năm / 160.000 km cho pin (tùy điều kiện tới trước).
Trong 8 ngày từ ngày chính thức nhận đặt cọc, VinFast sẽ áp dụng hàng loạt ưu đãi cho khách hàng, như hỗ trợ 10% giá trị xe, miễn phí sạc tới 10/2/2029 và nhiều chương trình hỗ trợ riêng khác.
Đồng thời, VinFast cũng đã đưa một số xe VF 8 đời mới trưng bày tại đại lý. Hãng cho biết đây là các xe tiền sản xuất, chưa phải phiên bản thương mại. Dự kiến, phiên bản hoàn thiện sản xuất đại trà sẽ xuất xưởng và bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 7 tới.
Tay nắm cửa là một thay đổi nhỏ. Trong khi VF 8 đời trước có tay nắm cửa truyền thống, VF 8 sử dụng tay nắm phẳng hơn, dường như cũng nhằm tăng tính khí động học.
Một điểm thú vị khác là xe không sử dụng "cần số" dạng phím bấm mà là cần gạt, nhưng tích hợp trên cột vô lăng. Trong khi đó, điều khiển gạt mưa sẽ được tích hợp vào cần gạt bên trái.
Ghế ngồi của VF 8 đời mới cũng có kiểu dáng khác, thể hiện rõ chất thể thao, trẻ trung thay vì thiên hướng sang trọng như bản trước.
Khi muốn mở cửa từ phía trong xe, người dùng sử dụng lẫy cửa đặt ở bệ tỳ tay trên cánh cửa. Đây cũng là vị trí khá lạ, ít thấy.