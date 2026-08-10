Xem khách Tây lúng túng chặt gà luộc, dân mạng đùa 'chưa đủ trình lấy vợ Việt'

Lần đầu chặt gà luộc, chàng Tây lóng ngóng và thận trọng, không dám ra tay dứt khoát, dân mạng xem cảnh này cười bảo "chưa đủ tiêu chuẩn làm rể Việt Nam".

Clip anh Tây lúng túng khi chặt thịt gà luộc khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @gionuifarmstay)

Gà luộc là món mỹ thực bậc nhất và là thành phần phải có trong mâm cỗ truyền thống Việt Nam, là món ngon, món quý để đãi khách. Chặt gà khéo là một kỹ năng rất được coi trọng, thậm chí nhiều người còn đùa rằng: “Con rể ra mắt bố vợ là phải biết chặt thịt gà, nếu không sẽ bị loại”. Cảnh chàng khách Tây lần đầu tập chặt gà luộc đang là khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa hài hước nổi bật trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Trong căn bếp ấm cúng tại nông trại ở Ba Vì, Hà Nội, chàng Tây nửa ngồi xổm nửa qùy trên sàn, chăm chú “xử lý” con gà luộc vàng ươm đặt trên thớt gỗ, phía dưới lót báo. Anh tay phải cầm dao, tay trái giữ gà, cả nét mặt lẫn từng cử động cơ thể đều cho thấy sự thận trọng và dè dặt. Cầm con dao phay to bản nhưng anh không dám vung những nhát chặt dứt khoát mà cứa một cách “rón rén” để tách các phần thịt.

Câu thuyết minh mở đầu clip của người bạn Việt Nam ngồi kế bên: “ Lần đầu tiên chặt gà...“ làm cho không khí xung quanh lập tức rộn rã tiếng cười hào hứng, cho thấy mọi người đang dõi theo thao tác của vị khách Tây. Dù còn nhiều vụng về, anh vẫn kiên nhẫn làm theo từng lời chỉ dẫn của người bạn Việt, mỗi lần tách xong một phần con gà, chàng trai lại reo vui và nở nụ cười đáng yêu.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên TikTok. Khán giả thích thú khi thấy du khách nước ngoài thử sức chuẩn bị bữa ăn kiểu Việt. Người đùa rằng với kỹ năng chặt gà còn kém như vậy, anh chưa đủ tiêu chuẩn làm rể Việt Nam; người khác lại động viên rằng lần đầu làm thử mà đã được như vậy là rất khá.

“Ở Việt Nam, ở trong căn bếp mà tay cầm dao run run như vậy là mất điểm rồi”; “Nhìn anh Tây tập trung cao độ, mặt biến sắc sau từng nhát dao mà tôi thấy hình bóng mình ngày đầu về ra mắt nhà vợ”; “Anh phải tập chặt vài chục con gà luộc nữa mới đủ trình lấy vợ Việt Nam nhé”; “Dù miếng gà chặt ra nhìn hơi vụng một chút, nhưng tinh thần lăn xả thế này là đáng khen rồi. Lần sau nhớ luyện thêm bài xếp gà lên đĩa cho tròn trịa nữa là tự tin có người yêu Việt”...

Dân mạng đùa rằng anh Tây chưa thể lấy vợ Việt Nam vì kỹ thuật chặt gà còn chưa chuẩn. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người hướng dẫn thêm cho chàng Tây về kỹ năng chặt gà. Thu Anh viết: “Chặt gà luộc là phải dùng ‘nội lực thâm hậu’, dứt khoát một phát ăn ngay chứ không được cưa cưa như cắt bò bít tết đâu nhé. Miếng gà này mà dọn lên mâm cỗ chắc các cụ nhà tôi phải ngồi mắng cho 3 ngày 2 đêm mới hết chuyện. Cộng điểm nhìn ổng chịu khó ngồi quỳ dưới sàn học hỏi thấy dễ thương”.

“Chắc các du khách thường ngoài thường xuyên ăn gà chiên rán hoặc ăn gà nướng bỏ lò nên không biết đến sự hấp dẫn của gà luộc Việt Nam. Món này, anh không được cắt nhẹ nhàng như chia gà quay mà phải phát nào ra phát đấy. Cũng dành lời khen cho anh khi sẵn sàng đương đầu với thử thách mà không phải đàn ông Việt Nam nào cũng làm được”, Khắc Tú bình luận.

Xem clip, nhiều cư dân mạng gợi ý nên có nhiều tour du lịch ẩm thực tự phục vụ để thu hút du khách. “Du khách đến nơi tự quăng chài bắt cá, tự ra vườn hái rau, tự bắt gà rồi nhóm bếp xong bê ra ăn luôn. Khách vừa được trải nghiệm thực tế, hướng dẫn viên cũng đỡ tốn tiền thuê nhân công đứng bếp. Sau chuyến đi, các anh về nước thậm chí còn mở được nhà hàng Việt Nam luôn ý chứ”, Mỹ Huyền viết

Đặng Thảo chia sẻ: “Bình thường đi du lịch người ta phục vụ tận răng thì thấy chán, phải để du khách tự tay chế biến thì mới thấy ngon. Đảm bảo du khách ăn xong đĩa gà do chính tay mình chặt, dù miếng to miếng nhỏ không đều nhưng vẫn thấy ngon như cao lương mỹ vị vì đó là mồ hôi nước mắt tự tay làm ra!“.