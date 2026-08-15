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Xem khách Tây cuốc đất, đi bừa ở Tà Xùa, dân mạng đùa 'đi săn mây hay săn việc'

Hoàng Hà/VTC News
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Động tác cuốc đất, điều khiển máy bừa thuần thục của chàng khách Tây khiến cư dân mạng nghi ngờ liệu anh đến Tà Xùa để săn mây hay săn việc làm.

Clip khách Tây cày ruộng cực điêu luyện tại Tà Xùa khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @tintucsonla.26)

Hình ảnh những du khách nước ngoài đến Việt Nam trải nghiệm nông nghiệp không còn quá xa lạ. Thế nhưng, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chàng khách Tây đứng trên thửa ruộng tại Tà Xùa (Sơn La), tay cầm lái chiếc máy bừa di chuyển một cách thành thạo như đã từng làm nông vẫn khiến cư dân mạng “nhìn bằng con mắt khác”.

Không chỉ ghé thăm Tà Xùa để săn mây hay chụp ảnh check-in như thông thường, vị khách quốc tế này đã có một trải nghiệm độc đáo khi trực tiếp “xắn tay áo” hòa mình vào nhịp sống lao động thường ngày của người dân vùng cao. Không chỉ thoăn thoắt điều khiển máy bừa, anh còn hăng hái cuốc đất, làm sạch cỏ để thửa ruộng sẵn sàng vào vụ mùa mới.

Xem clip, không ít cư dân mạng đùa rằng du khách thì lên Tà Xùa ai cũng săn mây, còn anh thì “săn công việc”, thậm chí nghi ngờ anh từng làm chủ nhiệm hợp tác nông nghiệp.

“Nhiều người lên Tà Xùa thì canh giờ, canh góc, makeup lộng lẫy để săn mây. Còn anh Tây này chắc tới nơi thấy cảnh đẹp quá nên kiếm luôn việc để ở lại dài lâu”; “Quả dáng điều khiển máy rẽ bùn phăng phăng, tay cuốc đất dứt khoát như đúng rồi thế này thì khả năng cao ở quê nhà từng làm chủ nhiệm hợp tác nông nghiệp cũng nên”; “Đi du lịch mất tiền mà trông lao động hăng hái không thua dân bản địa thế này thì chủ nhà lãi to rồi”....

Dân mạng hỏi liệu anh chàng đi săn mây hay săn công việc mới. (Ảnh chụp màn hình)

Quang Anh viết: “ May mà có camera quay lại, chứ không anh về nước kể với bạn bè là làm ruộng trên đỉnh núi mù mây, chắc chẳng ai tin. Nhìn anh chạy máy ngọt súp, mặt hớn hở đúng kiểu tìm thấy lý tưởng đời mình. Lần sau ai muốn đi du lịch Tà Xùa vừa có hình đẹp vừa có thêm thu nhập tăng gia sản xuất thì học tập anh nhé, săn mây là phụ, làm ruộng mới là chân ái”.

“Nói về độ nhập gia tùy tục thì anh khách này nhận số hai không ai dám nhận số một. Người khác đi du lịch sợ bẩn giày, sợ bắn bùn, còn anh thì lao thẳng xuống lòng ruộng bùn ngập tới đầu gối. Chuyến đi này anh vui, người dẫn tour vui, gia chủ cũng vui, đúng là tiện nhiều đường” , Phương Trang bình luận.

Thu Nguyễn chia sẻ: “Các tourguide cứ đưa khách Tây ra đồng, giao cho cái máy xới đất với cái cuốc, vừa giúp họ hiểu sâu về nền văn minh lúa nước, vừa có thêm sức người hỗ trợ bà con mùa vụ. Nụ cười rạng rỡ của anh chàng khi cày xong thửa ruộng mới thấy, niềm vui của sự lao động nó xuyên biên giới thế nào”.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cảm thấy tự hào khi những điều thân thuộc tại Việt Nam lại là điểm hấp dẫn trong mắt du khách. Phạm Tú viết: “Mấy hình ảnh như máy cày, cái cuốc hay thửa ruộng lội bùn lầy lội vốn là những điều vô cùng quen thuộc, gắn liền với đời sống người nông dân Việt Nam mình bao đời nay. Nhiều khi mình thấy nó bình dị, vậy mà qua mắt nhìn của du khách nước ngoài, đó lại là những trải nghiệm văn hóa vô cùng mới mẻ và đắt giá. Thế mới thấy bản sắc Việt Nam mình có sức hút tự nhiên tuyệt vời đến thế nào”.

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