Xem hết phim Việt này chắc hết phước quá: Tình tiết lố bịch chưa từng thấy, diễn cái gì khó coi quá vậy trời

Bóng Ma Hạnh Phúc đang là bộ phim gây ức chế nhất màn ảnh Việt thời điểm hiện tại khi liên tục xoáy sâu vào những mối quan hệ lệch chuẩn. Từ tuyến chính thất, tiểu tam, người chồng lạc lối đến cách các nhân vật cư xử đều thiếu ranh giới và ngày càng trượt dài trong sai trái. Đặc biệt, việc xây dựng Như Trang (Ngân Hòa) như một nhân vật thao túng, Dũng (Lương Thế Thành) bằng tuổi chú nhưng ngày càng mê muội, còn Mai (Lê Phương) lại quá tin tưởng khiến mạch phim luôn trong trạng thái gây khó chịu.

Càng ngày, bộ phim liên tục đẩy cao drama xoay quanh mối quan hệ giữa Dũng và Như Trang với nhiều tình tiết cho thấy cả hai ngày càng lún sâu vào ngoại tình. Tuy nhiên, đến tập 22, thay vì tạo cao trào thì bộ phim lại khiến khán giả hoang mang khi xuất hiện một phân cảnh khó coi đến mức lố bịch.

Mối quan hệ vợ chồng giữa Mai và Dũng đi dần đến rạn nứt bởi sự xuất hiện của kẻ thứ 3

Dũng và Trang - cặp đôi chú cháu gây ức chế

Cụ thể, trong cảnh Dũng và Trang đi trung tâm thương mại, một tình huống rất bình thường lại bị đẩy thành tai nạn một cách khó hiểu. Khi bước lên thang cuốn, Trang đi nhầm vào chiều ngược - thang đang đi xuống nhưng cô lại cố bước lên. Thay vì xử lý đơn giản như đứng yên để thang đưa xuống, nhân vật lại hoảng loạn, liên tục bước lên trong trạng thái chới với, loay hoay và kêu cứu.

Cách xây dựng tình huống này nhanh chóng tạo cảm giác gượng gạo, bởi việc một người trưởng thành lại nhầm lãn và xử lý cồng kềnh khi đi thang cuốn như vậy khiến khán giả khó đồng cảm. Trong khi đó, những cách xử lý đơn giản và hợp lý hơn lại không được sử dụng.

Đỉnh điểm của sự lố bịch nằm ở diễn biến tiếp theo. Dũng khi thấy Trang bị kẹt đã vội vàng chạy lên tầng, rồi lao ngược lại để "giải cứu", ôm gọn Trang và nhấc cô ra khỏi thang cuốn. Cộng thêm biểu cảm hoảng hốt quá mức của cả hai khiến tình huống vốn đã thiếu hợp lý lại càng trở nên kịch tính một cách không cần thiết.

Chưa dừng lại ở đó, phân đoạn hẹn hò tiếp theo còn khiến khán giả khựng lại vì loạt chi tiết lỗi thời. Cả hai nhân vật vô tư tạo dáng chụp ảnh cùng ma-nơ-canh, tương tác theo kiểu hẹn hò vui vẻ, nhí nhố một cách sến súa. Thực sự mà nói thì ở trong thời đại này, không ai làm vậy.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu trước cách bộ phim xây dựng tình huống. Không ít ý kiến cho rằng tình huống thang cuốn vô lý đến mức cạn lời, trong khi một số khác nhận xét đây là kiểu xử lý kịch bản quá cũ. Bên cạnh đó, phần diễn xuất với biểu cảm bị đẩy quá đà cũng trở thành điểm bị nhắc đến nhiều, khiến tổng thể phân đoạn bị sượng trân, càng xem càng nổi da gà.

Một số bình luận của khán giả:

- Kịch bản đoạn này nó tào lao ghê

- Ủa năm 2026 rồi vẫn làm cái tình tiết vậy được hả?

- Đi cầu thang cứ như em bé đi ấy nhở

- Vậy cũng sợ, kịch bản tào lao

- Khó coi thiệt sự

- Tưởng trên núi mới xuống không đót coi

- Tôi mắc mệt quá. Mắc công nhập viện trời ơi

Có thể thấy, khi cố gắng tạo điểm nhấn bằng những tình huống “khác thường” nhưng lại thiếu sự tiết chế và logic, kết quả có thể phản tác dụng. Và trong trường hợp trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc, thay vì khiến người xem hồi hộp, phân đoạn lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì quá không thể nhảm nhí hơn.