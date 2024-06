- Đội an ninh có mặt ở địa điểm mà tổng thống Nga sẽ đến trước nhiều tháng, phân tích tất cả các mối đe dọa có thể xảy ra. - Những người thân cận nhất với tổng thống Nga là các vệ sĩ riêng của ông với vẻ ngoài đầy đe dọa. - Các vệ sĩ được phép hút thuốc lá.



Theo tờ The Economist, các vệ sĩ của Tổng thống Putin - những người tự gọi mình là "những người lính ngự lâm" – thuộc một đơn vị đặc biệt trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSO), bắt nguồn từ năm 1881, khi Sa hoàng Alexander III đã cho các vệ sĩ bảo vệ mình sau vụ ám sát cha ông bằng bom.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thường được vây quanh bởi những "lính ngự lâm" của ông, họ là những nhân viên bảo vệ chuyên trách. Ảnh: Reuters

Sự chuẩn bị trước nhiều tháng

Theo trang Russia Beyond, nhiều tháng trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin rời khỏi Điện Kremlin để xuất hiện trước công chúng ở bất cứ đâu, đội an ninh của ông đã có mặt.

Đầu tiên, họ phân tích tất cả các mối đe dọa có thể xảy ra: hoạt động tội phạm, bất ổn xã hội, kiểm tra xem công chúng sẽ phản ứng như thế nào và thậm chí cả nguy cơ xảy ra thiên tai như động đất hoặc lũ lụt trong khu vực khi chuyến thăm diễn ra.

Khoảng một tháng trước chuyến thăm của tổng thống Nga, các thành viên của đội an ninh đã đến nơi để điều phối kế hoạch an ninh với chính quyền địa phương và kiểm tra nơi tổng thống sẽ ở. Mọi thứ đều được sửa chữa, kể cả tay nắm cửa, để trong thời gian tổng thống lưu trú, không có kỹ thuật viên hay thợ sửa chữa nào cần vào khu vực đó.



Các kỹ sư và kỹ thuật viên công nghệ thông tin của đội an ninh lắp đặt thiết bị gây nhiễu để chặn mọi tín hiệu kích nổ vô tuyến truyền đến vị trí của tổng thống. Thiết bị do đội giám sát của tổng thống thao tác sẽ gửi tín hiệu tới tất cả điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác ở gần vị trí của tổng thống để kiểm soát mọi hoạt động đáng ngờ.

Theo luật pháp Nga, lực lượng an ninh của tổng thống có quyền cài đặt và sử dụng bất kỳ loại phần cứng và phần mềm khai thác nào, tiến hành khám xét cơ thể, có quyền xâm nhập vào bất kỳ tòa nhà và tổ chức nào hoặc thu giữ bất kỳ phương tiện nào – nếu điều này là cần thiết cho sự an toàn của tổng thống. Tuy nhiên, việc tịch thu các phương tiện dân sự chỉ được phép "trong điều kiện cực đoan" và không có ghi chép chính thức nào về bất kỳ trường hợp như vậy.

Chỉ sau khi các công tác chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy đã được thực hiện thì tổng thống Nga mới đến và lực lượng an ninh mới bắt tay vào công việc ngay lập tức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bước xuống chuyên cơ tại sân bay Nội Bài vào sáng sớm ngày 20/6, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: CP



Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga bảo vệ ai?

Theo Russia Beyond, cơ quan đặc biệt chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho tổng thống Nga được gọi là Cơ quan Bảo vệ Liên bang. Hồ sơ nhân viên và tài chính của cơ quan này chỉ được công khai một phần, nhưng các nguồn tin bán chính thức cho biết tổng số nhân viên của nó lên tới hơn 50.000 người. Tại sao nhiều như vậy?



Ngoài tổng thống, Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga thực sự phải đảm bảo an ninh cho nhiều người:

- Thủ tướng Nga,

- Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga),

- Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng,

- Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang,

- Chủ tịch Hội đồng An ninh,

- Chánh văn phòng Tổng thống và các cấp phó,

- Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương.

Đối với các chính khách khác, an ninh cá nhân có thể được đảm bảo theo lệnh đặc biệt của tổng thống Nga.

Vệ sĩ của Tổng thống Putin là ai?

Cơ quan An ninh Liên bang là một đơn vị đặc biệt đảm bảo an ninh cá nhân của Tổng thống Nga. Điều đáng ngạc nhiên là yêu cầu của công việc này không bao gồm kinh nghiệm thực chiến.



"Không có chuyện lực lượng bảo vệ tổng thống sẽ phải bố trí phục kích trên đường mòn trên núi hoặc nhảy dù", một cựu nhân viên an ninh của tổng thống Nga cho biết. "Kinh nghiệm chiến đấu rất hữu ích nhưng nó thường không được áp dụng trong công việc của chúng tôi. Trong chiến tranh, bạn cần tấn công. Còn vệ sĩ chỉ nên bảo vệ quan chức khỏi ai đó vô hình."

Theo Russia Beyond, đây là lý do tại sao các cựu đặc vụ cảnh sát không phù hợp với công việc này - họ được đào tạo để bắt giữ và đối với các vệ sĩ của tổng thống Nga, an ninh của ông là ưu tiên hàng đầu chứ không phải là bắt giữ kẻ tấn công.

Một vệ sĩ phải có "tâm lý tác nghiệp", nghĩa là có thể lường trước và ngăn chặn các mối đe dọa và thực hiện việc này mà không bị người khác chú ý, điều này cũng rất quan trọng.

Yêu cầu khác đối với vị trí vệ sĩ của của tổng thống Nga: ứng viên phải dưới 35 tuổi, có chiều cao từ 175 đến 190 cm và cân nặng từ 75 đến 90 kg.

Một vệ sĩ đứng sau Tổng thống Putin khi ông bắt tay Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tại sân bay Nội Bài vào sáng sớm ngày 20/6. Ảnh: CP

Các vệ sĩ riêng của tổng thống Nga cũng phải thành thạo ngoại ngữ và am hiểu chính trị cơ bản - để biết ai có thể tiếp cận tổng thống và những người này nên được đối xử như thế nào.



Vào năm 2018, một vệ sĩ đã can thiệp khi ngôi sao võ thuật tổng hợp Conor McGregor quàng tay qua vai Tổng thống Putin khi họ tạo dáng trước ống kính tại giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup được tổ chức ở Nga. Một đoạn video được chia sẻ trên YouTube cho thấy một vệ sĩ nhanh chóng bước tới nhìn McGregor bằng ánh mắt nghiêm nghị và ra hiệu cho anh ta dừng lại, khiến võ sĩ nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người ông Putin và ngượng ngùng khoanh tay lại.

Những vệ sĩ của tổng thống Nga cần có sức chịu đựng cao. Họ được huấn luyện để chịu lạnh đáng kể khi mặc áo khoác ngoài nhẹ (quần áo dày có thể cản trở chuyển động của họ) và không đổ mồ hôi khi trời nóng.

Các vệ sĩ được phép hút thuốc lá – điều đó giúp làm giảm căng thẳng nhanh hơn, nhưng tất nhiên không phải trong lúc tập luyện hoặc đang làm nhiệm vụ. Công việc của vệ sĩ tổng thống rất vất vả nên họ phải từ nhiệm sau 35 tuổi.

Vệ sĩ của Tổng thống Putin làm việc như thế nào và họ sử dụng thiết bị gì?

Theo Russia Beyond, trong thời gian "hành động" (thời gian tổng thống Nga xuất hiện trước công chúng), lực lượng bảo vệ được tổ chức thành bốn vòng. Những người thân cận nhất với tổng thống Nga là các vệ sĩ riêng của ông: những người mặc vest, đeo kính râm đen, đeo tai nghe và mang một chiếc vali. Họ có vẻ ngoài đầy đe dọa vì đối với những kẻ tấn công, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nhân vật quan trọng đang được bảo vệ cẩn mật.



Một chi tiết khác gợi nhớ đến một vệ sĩ là bàn tay của anh ta – chúng luôn ở phía trước cơ thể, tay trái thường giơ lên một nửa. Đây là yêu cầu bắt buộc – vệ sĩ phải luôn trong tư thế cảnh giác. Bởi vì nhiệm vụ trước mắt của vệ sĩ ở "vòng một" trong trường hợp nguy hiểm là dùng thân mình che chắn cho tổng thống.

Những chiếc vali mà những người này đang mang là những tấm khiên bảo vệ có thể được mở ra để đỡ đạn cho tổng thống. Các vệ sĩ được trang bị súng lục Gurza 9 mm có thể bắn tới 40 viên đạn mỗi phút, xuyên thủng áo chống đạn từ khoảng cách 50 mét.

Tuy nhiên, nếu một cuộc đấu súng xảy ra, điều đó có nghĩa là đội an ninh đã thất bại – mọi cuộc tấn công trên hết phải được ngăn chặn trước. Một thiết bị khác dùng để bảo vệ tổng thống Nga là những chiếc ô kevlar được các vệ sĩ mang theo - chúng siêu chắc chắn và có thể đỡ đạn.

Súng lục Gyurza. Ảnh: vitalykuzmin.net

Tuy nhiên, không phải những người bảo vệ ở "vòng một" là quan trọng nhất, mà là những người bảo vệ ở "vòng hai". Không giống như những người đầu tiên, họ hòa lẫn vào giữa đám đông, ăn mặc chỉnh tề và cư xử kín đáo, họ đang tìm kiếm những kẻ tấn công tiềm năng.



"Vòng ba" bao quanh đám đông, ngăn những người khả nghi đến gần tổng thống Nga.

"Vòng bốn" là những tay súng bắn tỉa được bố trí trên nóc các tòa nhà xung quanh. Đó là lý do tại sao việc chạy, la hét, di chuyển vội vàng gần tổng thống lại nguy hiểm – đầu bạn sẽ vào tầm ngắm sau vài giây.

Ngoài ra, trong quá trình tổng thống Nga xuất hiện ở những không gian công cộng rộng rãi, thiết bị bảo vệ bổ sung có thể được lắp đặt. Trong một sự kiện vinh danh cố Thị trưởng St. Petersburg Anatoliy Sobchak, Tổng thống Putin đã đặt hoa lên tượng đài của ông Sobchak; và các tấm kính chống đạn đã được lắp đặt riêng cho dịp này, phía sau lưng ông Putin.

Khi di chuyển trên đường, xe chở ông Putin sẽ đi giữa một đoàn xe tải bọc thép hạng nặng chở những đặc vụ được trang bị AK-47, súng phóng lựu chống tăng và tên lửa phòng không di động. Và lái xe trong điều kiện khắc nghiệt cũng là một kỹ năng cần thiết đối với hầu hết các nhân viên an ninh của tổng thống Nga.

Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết đảm bảo an ninh cho tổng thống chính là tự bản thân ông. Theo một số cựu quan chức an ninh của tổng thống Nga, từng có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan mật vụ Liên Xô và Nga, Tổng thống Putin là "một quan chức gần như dễ quản lý", ông biết rằng đội bảo vệ của ông đang làm gì và ông luôn tuân thủ các yêu cầu bảo mật của họ.