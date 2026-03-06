Xem clip 2 em bé tổ chức sinh nhật cho mẹ, dân mạng khen 'sao mà khéo dạy con'

Clip hai em nhỏ chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho mẹ khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @ngocannhi08)

Trong một clip trên TikTok, hai anh em - bé trai 10 tuổi và bé gái 5 tuổi - đang hò nhau bê giá phơi quần áo vào nhà. Sau đó, hai em dùng bóng bay, thảm sặc sỡ, mũ chóp cùng bánh kẹo ra bày biện chuẩn bị tạo bất ngờ cho sinh nhật mẹ.

Người mẹ chứng kiến mọi việc thông qua camera gia đình. Chị chia sẻ khi đăng tải clip: "Sinh nhật mẹ mà hai bạn bé tự lên ý tưởng. Mẹ đi làm soi camera mà giật mình, không hề biết gì cả. Buổi sáng, hai bố mẹ đi làm còn hai anh em vẫn đang ngủ. Sau đó, cả hai đi mua đồ về rồi trang trí. Tối mẹ hỏi thì bảo anh em góp tiền lì xì lại với nhau để tổ chức tặng mẹ".

Đoạn clip thu hút hơn 4,3 triệu lượt xem, 300 nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều dân mạng tấm tắc ngợi khen, xin vía giáo dục con chăm ngoan, biết nghĩ cho bố mẹ: "Tôi vẫn đang đau đầu dạy con cách tự giác dọn đồ chơi, thì người mẹ này đã đào tạo được hai nhóc biết quan sát, biết yêu thương "...

"Thương nhất là em thổi bong bóng bằng miệng, chắc mệt lắm. Đúng là hết lòng vì sinh nhật mẹ"; "Các em còn mở sẵn TV bài hát 'Chúc mừng sinh nhật' để tập dượt trước kìa, quá là chu đáo luôn"; "Đúng là cục vàng của mẹ, rất đáng yêu. Hai em cùng nhau tạo nên cho mẹ dịp sinh nhật thật vô cùng đáng nhớ"; "Mát lòng mát dạ ghê. Hai đứa còn bé mà chu đáo quá luôn, sau này chắc chắn gia đình được nhờ lắm đây"....

Thu Uyên chia sẻ: "Hai anh em tự nguyện góp tiền lì xì tổ chức sinh nhật cho mẹ. Gia đình này chắc chắn phải có một nền tảng giáo dục về giá trị đồng tiền và tình yêu thương cực kỳ văn minh. Buổi tối, chắc mẹ phải tỏ ra bất ngờ thì các con mới vui sướng vì bất ngờ mình tạo ra. Xin vía có em bé đáng yêu như này bỏ bụng mẹ nó nhé".

Dân mạng tấm tắc khen khi biết hai em dành tiền lì xì để chuẩn bị sinh nhật mẹ. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều người trao đổi về cách dạy con để trẻ biết quan tâm đến cảm xúc cha mẹ. "Giáo dục con tốt không phải là bắt con học giỏi nhất lớp, mà là dạy con biết thương khi bố mẹ vất vả và thấy vui khi bố mẹ hạnh phúc. Điều mà hai bé này đã làm được 10 điểm không có nhưng", Quỳnh Anh viết.

Trang Hoàng chia sẻ: "Nhìn vào sự phối hợp nhịp nhàng của hai anh em, ai cũng hiểu rằng bố mẹ đã cực kỳ kiên trì trong việc xây dựng thói quen tự lập. Chắc chắn, cả hai bố mẹ đều thấy ấm lòng khi chứng kiến cả hai đáng yêu như vậy. Sau hai đứa lớn lên mở công ty tổ chức sự kiện có thâm niên 20 năm mà không ai tin".

Ngoài ra, xem clip, nhiều người kể kỷ niệm hồi bé với anh em của mình. Bá Thành chia sẻ: "Lướt trúng clip nhớ lại khoảnh khắc từ hồi nhỏ mà trót quên mất. Mình và em trai bí mật tổ chức sinh nhật cho mẹ nhưng khi đó nghỉ hè không tiền, nên chỉ nấu ăn trang trí nhà cửa thôi. Thật sự rất hạnh phúc khi mẹ vui".

Quang Tuấn viết: "Hồi bé, mẹ đi làm ăn xa, hai chị em sống với bà. Mỗi lần, mẹ về là hai anh em lại tất tả cùng bà chuẩn bị bữa cơm ngon nhất. Hồi đó, mình nhớ hết những món mà mẹ thích ăn, còn mẹ cũng luôn mua những món ngon lạ trên Hà Nội về. Giờ mình nghĩ lại cả một bầu trời tuổi thơ mà rơi nước mắt".