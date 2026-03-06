Vẫn phát sóng sau khi bị triệt phá, chiêu trò của trang web có tên Xôi Lạc TV

Hệ thống phát sóng thể thao trái phép Xôi Lạc TV bị cơ quan chức năng triệt phá đang là thông tin được dư luận đặc biệt chú ý. Hiện, toàn bộ nhóm chủ mưu, cầm đầu cùng các chân rết đã bị bắt. Nhà chức trách cáo buộc nhóm cầm đầu dùng các thiết bị hiện đại chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao.

Họ lập các công ty truyền thông, phần mềm, xuất khẩu lao động làm bình phong. Nhân viên chia thành các nhóm như: biên kịch, bình luận viên, sưu tập tài liệu, tài chính, hậu cần.

Cơ quan chức năng cáo buộc, hệ thống Xôi Lạc TV đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web nhằm điều hướng tới các nền tảng liên quan để kiếm tiền, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, công an đã thu được khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền từ ví điện tử và các tài sản khác nhau.

Sau khi cơ quan chức năng công bố việc triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV, nhiều người dùng mạng vẫn có thể tìm thấy những trang web có nội dung, giao diện và tên miền tương tự.

Báo Lao Động thông tin, hôm nay (6/3), khi truy cập lại một số đường dẫn từng thuộc hệ thống này (Xôi Lạc TV, Thập Cẩm TV), trang xem bóng đá vẫn hiển thị danh sách trận đấu đang diễn ra. Các đường link được chia sẻ trên dẫn tới giao diện quen thuộc với lịch thi đấu, khung phát trực tiếp và mục bình luận.

Nhiều trang trong số đó đã thay đổi tên miền so với trước đây. Thay vì sử dụng địa chỉ cũ, các website chuyển sang các tên miền mới hoặc thêm ký tự, con số để duy trì khả năng truy cập.

Ngoài phần phát sóng, giao diện các website này còn hiển thị nhiều banner quảng cáo và đường dẫn dẫn tới các trang khác. Theo cơ quan chức năng, các hệ thống phát sóng trái phép thường được tổ chức theo mô hình phân tán, sử dụng nhiều máy chủ và tên miền khác nhau. Khi một địa chỉ bị chặn hoặc bị xử lý, các quản trị viên có thể nhanh chóng chuyển sang tên miền khác để tiếp tục vận hành.