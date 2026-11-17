Cuộc trò chuyện này được camera giám sát lắp trong phòng ghi lại và sau đó được mẹ của bé đăng tải lên mạng xã hội.

Lời chia tay chân thành của một bảo mẫu ở cữ tại Trung Quốc dành cho em bé mà cô đã chăm sóc suốt hơn ba tháng đã làm lay động gia đình cùng đông đảo cư dân mạng, đồng thời thu hút sự chú ý vào ngành dịch vụ chăm sóc sau sinh tại quốc gia này.

Trong những ngày cuối cùng chăm sóc em bé có biệt danh là Cà Chua Nhỏ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cô Bình đã bế cậu bé vào lòng và nhẹ nhàng trò chuyện. “Bé con ơi, cô sẽ là người đầu tiên trên thế giới này rời xa con. Con hãy nghe lời bố mẹ và ông bà nhé. Họ là những người thân thiết nhất với con.”

Cô Bình dang rộng hai tay tạo thành một vòng tròn lớn để diễn tả “thế giới”. Cậu bé chăm chú nhìn cô, dường như thấu hiểu những gì cô đang nói.

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Cuộc trò chuyện này được camera giám sát lắp trong phòng ghi lại và sau đó được mẹ của bé Cà Chua Nhỏ đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn video đã thu hút hơn 260.000 lượt thích. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước những lời dặn dò chia tay của cô Bình dành cho em bé.

“Cô bảo mẫu thực sự rất yêu thương em bé”, một người bình luận.

“Trông có vẻ là một khung cảnh bình thường, nhưng đó là khoảnh khắc một người từng trải nói ra một trong những sự thật buồn nhất của đời người với một sinh linh bé bỏng: rằng cuộc đời là những cuộc chia ly nối tiếp nhau”, một người khác chia sẻ.

Nhiều bà mẹ cho biết họ tìm thấy sự đồng cảm trong đoạn video, khi nhớ lại rằng việc nói lời tạm biệt với bảo mẫu ở cữ còn khó khăn hơn cả việc chia tay một người đàn ông.

Mẹ của bé Cà Chua Nhỏ bày tỏ lòng biết ơn đối với cô Bình, người đã ngày đêm chăm sóc hai mẹ con suốt ba tháng trời, trong giai đoạn cô yếu ớt và dễ tổn thương nhất. Cô cho biết bản thân rất ấn tượng trước sự lạc quan và tình yêu thương vô điều kiện mà cô Bình dành cho con trai mình. Cô Bình luôn kiên nhẫn với hai mẹ con, thức dậy vào ban đêm để cho bé bú và dỗ dành, cũng như mát-xa và chơi đùa cùng bé vào ban ngày.

Sự ân cần và tình yêu thương của cô bảo mẫu khiến gia đình xúc động

Cô Bình, 45 tuổi, quê gốc ở Hồ Nam, đã sinh sống tại Chiết Giang được 18 năm. Sau một lần khởi nghiệp thất bại, cô bắt đầu làm nghề bảo mẫu ở cữ vào năm 2019.

Cô Bình đã gắn bó với gia đình bé Cà Chua Nhỏ trong suốt ba tháng. Cô tâm sự rằng trái tim mình luôn tan nát mỗi khi phải rời xa một gia đình.

Cô tin rằng việc biết cách nói lời tạm biệt cũng là một kỹ năng nghề nghiệp của bảo mẫu ở cữ. Cô thường để lại cho các bậc phụ huynh một cuốn sổ tay hướng dẫn chăm sóc bé theo từng khung giờ trong ngày để giúp họ thích nghi với việc tự nuôi con. Cô cũng tặng bé Cà Chua Nhỏ một đôi giày mùa đông được lựa chọn kỹ lưỡng làm quà chia tay.

Nghề bảo mẫu ở cử tại Trung Quốc

Bảo mẫu ở cữ, hay còn gọi là “nguyệt tẩu” trong tiếng Trung, là người chăm sóc ăn ở tại nhà để trông nom các sản phụ và trẻ sơ sinh trong khoảng một tháng, giúp họ vượt qua một trong những giai đoạn thử thách nhất sau khi sinh nở.

30 ngày đầu tiên sau sinh trong tiếng Trung còn được gọi là “tọa nguyệt tử”, hay ở cữ. Các bà mẹ mới sinh được kỳ vọng sẽ nghỉ ngơi và hồi phục trong khoảng thời gian này, điều mà theo truyền thống được tin là mang lại lợi ích cho sức khỏe của họ.

Nghề bảo mẫu ở cữ, vốn là công việc truyền thống của phụ nữ, đang ngày càng trở nên phổ biến đối với các sinh viên mới tốt nghiệp đại học và phụ nữ thất nghiệp nhờ mức thu nhập cao.

Một số người cho biết chi phí thuê bảo mẫu ở cữ có thể dao động từ 15.000 đến 30.000 nhân dân tệ (khoảng 52,5 triệu đến 105 triệu đồng) cho một gói dịch vụ kéo dài 26 ngày. Những gia đình muốn được hỗ trợ nhiều hơn cũng có thể thuê bảo mẫu trong 42 ngày hoặc lâu hơn.

Tuy nhiên, một số bảo mẫu chia sẻ rằng mức thu nhập của họ không cao như mọi người vẫn tưởng, bởi họ phải túc trực làm việc suốt ngày đêm.

Một bảo mẫu ở cữ chuyên nghiệp không chỉ cần có kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh mà còn phải biết cách hỗ trợ các bà mẹ. Họ cũng cần có kiến thức y tế cơ bản để kịp thời phát hiện các vấn đề sức khỏe.

Nguồn: SCMP