Xem Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn ở sân bay Long Thành

Sáng 26/9, trên công trường ngổn ngang nhưng rộn ràng khí thế thi công, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại sân bay Long Thành (Đồng Nai), đã chính thức diễn ra

Tiếng động cơ vang vọng trên bầu trời không chỉ báo hiệu một bước ngoặt kỹ thuật, mà còn phản ánh thành quả lao động miệt mài của hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường, bất chấp nắng mưa, để đưa siêu dự án về đích đúng hẹn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 4h sáng 26/9, lực lượng chức năng đã có mặt tại sân bay Long Thành, rà soát từng chi tiết trên đường cất hạ cánh để chắc chắn không còn chướng ngại vật, hệ thống kỹ thuật vận hành trơn tru. Đúng 4h30, lực lượng phòng cháy chữa cháy và y tế cũng vào vị trí, sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay hiệu chuẩn đặc biệt này.