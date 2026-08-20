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Xe Toyota bán chạy nhất mọi thời đại tung bản đặc biệt

Lê Tuấn
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Sau một số thị trường châu Á, Toyota tiếp tục kỷ niệm 60 năm dòng xe Corolla với một phiên bản đặc biệt dành cho mẫu sedan này tại Mỹ. Phiên bản mới được bổ sung một số trang bị, đồng thời sở hữu những thay đổi riêng về thiết kế.

Dựa trên phiên bản Corolla Hybrid SE, Corolla 60th Anniversary Special Edition 2027 được cung cấp với hai tùy chọn màu ngoại thất Ice Cap và Supersonic Red. Trong đó, Supersonic Red là màu sơn dành riêng cho phiên bản kỷ niệm, kết hợp cùng bộ mâm 18 inch hai tông màu cũng được thiết kế riêng.

Những thay đổi ngoại thất còn thể hiện ở việc xe không sử dụng logo SE truyền thống. Thay vào đó, dòng chữ “60th Anniversary” được đặt trên cửa sau, tạo điểm nhận diện cho phiên bản đặc biệt.

Khoang nội thất có ít thay đổi hơn, nhưng được bổ sung ghế thể thao phối hai tông đen-đỏ cùng hệ thống giải trí Toyota Audio Multimedia với màn hình 10,5 inch. Xe cũng có bậc cửa và thảm sàn mang logo “60th Anniversary”.

Cung cấp sức mạnh cho xe là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh 1.8L, cho tổng công suất 138 mã lực. Theo công bố, Corolla Hybrid tiêu chuẩn có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,7 lít/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp.

Toyota chỉ sản xuất 2.500 chiếc Corolla 60th Anniversary Special Edition. Xe dự kiến được đưa tới các đại lý vào đầu năm sau. Giá bán chưa được công bố, trong khi Corolla Hybrid SE 2027 có giá khởi điểm 27.615 USD (khoảng 722 triệu đồng).

Bên cạnh phiên bản đặc biệt dịp kỷ niệm, Toyota cũng giới thiệu Corolla 2027 với một số thay đổi nhỏ. Mẫu xe chủ yếu duy trì thiết kế và trang bị hiện tại nhưng được bổ sung màu sơn đen mới mang tên Inked.

Corolla tiêu chuẩn tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L, sản sinh công suất 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể lựa chọn hệ truyền động hybrid 1.8L nói trên.

Toyota Corolla 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý ở Mỹ từ mùa thu năm nay, với giá khởi điểm 23.325 USD (khoảng 610 triệu đồng), tăng nhẹ so với bản tiền nhiệm và chưa bao gồm phí vận chuyển.

Theo Autocar, Corolla là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota. Doanh số ước tính của dòng xe này đạt khoảng 51 triệu chiếc, bán ra trên toàn cầu từ năm 1966 đến nay.

Tại Việt Nam, xe từng được bán chính hãng với tên Corolla Altis. Khác với các thị trường nước ngoài, mẫu sedan này không được người dùng Việt ưa chuộng và đã ngừng bán vào tháng 6 vừa qua.

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