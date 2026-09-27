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Xe Toyota bán chạy nhất mọi thời đại sắp có màn ‘lột xác’

Lê Tuấn
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Mẫu xe bán chạy hàng đầu của Toyota là Corolla đang chuẩn bị trải qua một đợt thay đổi lớn với phiên bản mới có thể ra mắt trong năm sau.

Theo Car & Driver, Toyota Corolla thế hệ hoàn toàn mới đang được phát triển. Mẫu xe sẽ kế thừa nhiều đường nét từ mẫu Corolla concept từng xuất hiện tại Japan Mobility Show 2025.

Với phiên bản mới, xe được cho là có thể từ bỏ kiểu dáng sedan truyền i để chuyển sang thiết kế liftback. Cách tiếp cận này về cơ bản sẽ kết hợp những đặc điểm của sedan và hatchback trên cùng một mẫu xe.

- Ảnh 1.

Dù thông tin trên vẫn chưa được Toyota xác nhận, động thái này phù hợp với định hướng của hãng trong việc cắt giảm số lượng biến thể nhằm nâng cao lợi nhuận. Điều này cũng đặt ra câu hỏi liệu Toyota có thực sự cần duy trì đồng thời Corolla sedan và hatchback, trong bối cảnh hãng đã có bản gầm cao Corolla Cross trong danh mục sản phẩm.

- Ảnh 2.

Các thông tin kỹ thuật hiện vẫn còn hạn chế, nhưng Car & Driver cho rằng Corolla thế hệ mới nhiều khả năng sẽ sử dụng phiên bản nâng cấp của nền tảng TNGA-C hiện tại. Mẫu xe cũng có thể được cung cấp tới 4 tùy chọn hệ truyền động khác nhau.

Đầu tiên là phiên bản hybrid, dự kiến sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 1.5L hoàn toàn mới. Tổng công suất của hệ động lực được cho là khoảng 134 mã lực, tương đương mức công suất của Corolla Hybrid hiện nay.

- Ảnh 3.

Dù công suất không tăng, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu có thể được cải thiện 10-20%. Tương tự Corolla Hybrid hiện tại, phiên bản mới nhiều khả năng tiếp tục có tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh.

Khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao hơn có thể lựa chọn phiên bản plug-in hybrid (PHEV). Biến thể này được cho là sẽ sử dụng bộ pin dung lượng lớn hơn cùng mô-tơ điện mạnh hơn.

- Ảnh 4.

Một phiên bản thuần điện cũng được kỳ vọng xuất hiện trong danh mục Corolla mới, với tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh sử dụng hai mô-tơ điện. Thông số cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng Car & Driver dự đoán mẫu xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối thiểu khoảng 402 km sau mỗi lần sạc.

Bên cạnh các phiên bản điện hóa, Corolla mới nhiều khả năng vẫn duy trì động cơ đốt trong. Phiên bản tiêu chuẩn có thể sử dụng động cơ tăng áp 1.5L hoặc 2.0L, trong khi GR Corolla dự kiến tiếp tục được trang bị động cơ 2.0L tăng áp, với công suất có thể lên tới 395 mã lực.

- Ảnh 5.

Theo Autocar, Corolla là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota. Doanh số ước tính của dòng xe này đạt khoảng hơn 51 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu từ năm 1966 đến nay.

Tại Việt Nam, xe từng được bán chính hãng với tên Corolla Altis. Khác với các thị trường nước ngoài, mẫu sedan này không được người dùng Việt ưa chuộng và đã ngừng bán vào tháng 6 vừa qua.

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Tags

Toyota Corolla

Corolla Altis

Japan Mobility Show

hybrid

plug-in hybrid

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