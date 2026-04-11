Xe tay ga Yamaha vừa ra mắt khách Việt: Động cơ hybrid ăn ít xăng hơn cả Sirius, giá cạnh tranh Vision

Ngày 10/4, Yamaha Việt Nam đã chính thức cho ra mắt mẫu xe tay ga phổ thông Yamaha Gear 125 Hybrid, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị cần một phương tiện linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn có trang bị hiện đại. Với mức giá khởi điểm hơn 30 triệu đồng, mẫu xe này được định vị cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision, đồng thời mang đến nhiều tiện nghi hiện đại.

Yamaha Gear 125 Hybrid sở hữu thiết kế thực dụng, hướng đến sự bền bỉ và tiện lợi trong di chuyển hàng ngày. Điểm đặc biệt của xe so với các xe trong phân khúc là sử dụng động cơ Blue Core 125cc kết hợp hệ thống hỗ trợ điện hybrid, giúp tăng lực kéo khi tăng tốc và giảm tải cho động cơ xăng trong những tình huống cần công suất tức thời.

Yamaha Gear 125 Hybrid có tổng cộng 7 lựa chọn phối màu trên 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp. Ảnh: Yamaha Việt Nam

Công nghệ hybrid trên xe hoạt động thông qua một mô-tơ điện nhỏ, hỗ trợ trong 3 giây đầu khi tăng ga, từ đó cải thiện khả năng vận hành mượt mà hơn trong điều kiện đô thị đông đúc. Yamaha cho biết hệ thống hybrid hoạt động theo cơ chế khi xe cần hỗ trợ, bộ phát điện thông minh sẽ nhận điện từ ắc quy và hỗ trợ xe tăng tốc.

Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe này là mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở mức chỉ 1,7 lít/100 km, tùy điều kiện vận hành. Đây là con số khá hấp dẫn khi còn thấp hơn cả con số 2,08 lít/100km của mẫu xe số phổ thông Yamaha Sirius RC 2025 - vốn sử dụng động cơ nhỏ hơn.

Ngoài động cơ, Yamaha Gear 125 Hybrid còn được trang bị nhiều tiện ích hướng đến người dùng trẻ. Xe sở hữu màn hình hiển thị điện tử với giao diện trực quan, cung cấp đầy đủ thông tin về tốc độ, mức nhiên liệu và các cảnh báo cần thiết.

Bên cạnh đó, tính năng kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, lịch bảo dưỡng cũng như nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn ngay trên màn hình.

Yamaha Gear 125 Hybrid trang bị nhiều tính năng tiện nghi, như chìa thông minh, cổng sạc điện thoại, hay móc treo đồ tiện lợi.

Về trang bị an toàn và tiện nghi, phiên bản cao cấp của xe được tích hợp hệ thống khóa thông minh (smartkey), giúp tăng tính bảo mật và thuận tiện khi sử dụng. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 17 lít, đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày, có thể chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe còn có hộc đồ phụ phía trước, cổng sạc điện thoại, móc treo đồ và khoảng để chân rộng.

So với Honda Vision, Yamaha Gear 125 Hybrid đang có lợi thế lớn hơn về công nghệ khi trang bị hệ thống hybrid và khả năng kết nối điện thoại. Tuy nhiên, Vision vẫn giữ ưu thế về thương hiệu lâu năm - điều được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao. Song, điều đáng chú ý là Yamaha đã định giá mẫu Gear 125 Hybrid thấp hơn một chút so với Vision, khiến người dùng phải cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn xe.

Bảng tổng hợp giá tham khảo của Yamaha Gear 125 Hybrid và Honda Vision: