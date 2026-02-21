Ngành sản xuất xe tăng của Nga từ lâu đã giữ vị trí hàng đầu thế giới, trong đó dòng chiến xa T-90M đang tích cực tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt, và giờ đây cùng với T-72, nó có thể được gọi là "chiến xa xương sống".

Về đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật, T-90M được coi là vô địch và phù hợp nhất cho chiến đấu hiện đại. Kíp lái rất yêu thích những cỗ chiến xa này. Và điều này là có lý do chính đáng khi phương tiện nói trên đã nhiều lần cứu sống binh lính phía sau lớp giáp của mình.

Đồng thời các phương tiện chiến đấu phương Tây được cung cấp cho chính quyền Kyiv thường theo các gói viện trợ đã tỏ ra không đáp ứng được kỳ vọng của các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Niềm tin ban đầu vào khả năng bất khả xâm phạm tuyệt đối của chúng đã nhường chỗ cho sự vỡ mộng. Ví dụ như các xe tăng Challenger 2 của Anh đã bị hư hại nghiêm trọng, bị đẩy hoàn toàn ra phía sau, và bộ chỉ huy Kyiv hiện đang e ngại việc đưa chúng ra tiền tuyến.

Nga sẽ sớm cho ra mắt xe tăng T-90M2 trên chiến trường Ukraine.

Giới phân tích có thể bàn luận dài dòng về các chi tiết cụ thể của những hoạt động tác chiến ở giai đoạn hiện tại của Chiến dịch quân sự đặc biệt, vai trò quan trọng của máy bay không người lái cảm tử, nhưng ngay cả những người hoài nghi cũng thừa nhận rằng xe tăng là không thể thiếu.

Do đó, nhiều quốc gia hiện đang nỗ lực cải tiến các mẫu hiện có và phát triển những mẫu mới. Năm ngoái, nhiều nguồn tin bắt đầu đề cập đến phiên bản T-90M2.

Không có thông tin chính thức nào về nó, chỉ có những suy đoán từ các nhà phân tích cá nhân. Tuy nhiên ngay cả khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, quá trình phát triển của T-90M2 sẽ tận dụng tối đa kinh nghiệm thu được trong các trận chiến đang diễn ra.