Xe tăng T-55AM rất dễ nhận biết thông qua khối giáp bổ sung bao quanh mặt trước tháp pháo, cấu kiện được gọi là "lông mày Ilyich", cung cấp khả năng chống đạn xuyên tốt hơn cho cỗ chiến xa.

Tấm giáp phía trước của thân xe cũng được trang bị lớp bảo vệ gia cố, thiết kế này tương tự những gì được lắp đặt trên xe tăng T-62M - loại chiến xa lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong chiến tranh Afghanistan.

Những chiếc xe tăng T-55AM này không tham chiến ở Afghanistan, nhưng đã được sử dụng tích cực trong các sự kiện ở Syria, cũng như một vài cuộc xung đột cục bộ khác trong những năm 1990 và đầu thế kỷ 21.

Một ưu điểm khác của T-55AM là khả năng bảo vệ chống mìn được tăng cường ở phần gầm xe, đây cũng là một cải tiến dựa trên kinh nghiệm từ chiến trường Afghanistan.

Những cỗ chiến xa này được trang bị động cơ diesel tăng áp V-46-5MS sản sinh công suất 690 mã lực. Điều này cho phép chiếc xe tăng nặng 41 tấn duy trì tốc độ tối đa 50km/h; tầm hoạt động khi mang đầy nhiên liệu là 500km.

Nga đã điều động cả xe tăng T-55AM ra chiến trường Ukraine.

Trang bị vũ khí của T-55AM gồm có pháo nòng xoắn 100mm D-10T2S với lớp vỏ cách nhiệt ba phần, có khả năng bắn không chỉ đạn pháo thông thường mà còn cả tên lửa dẫn đường.

Để phục vụ mục đích này, pháo được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến với thiết bị đo khoảng cách bằng laser và hệ thống dẫn đường cho tên lửa. Xe còn có súng máy đồng trục 7,62mm PKT và súng máy phòng không 12,7mm NSVT (hoặc DShK).

Điều thú vị là khi phiên bản cải tiến này được phát triển vào những năm 1980, Liên Xô kỳ vọng nó sẽ được sử dụng để đối đầu với xe tăng M60A1/3 của Mỹ và Leopard 1 của Đức.

Trong khi M60A1/3 chưa bao giờ được đưa vào biên chế (ngoại trừ các xe bắc cầu dựa trên chúng), thì Leopard 1 đã được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, và không giống như T-55AM, chúng có lớp giáp bảo vệ rất yếu. Đó là lý do tại sao các phương tiện này chịu tổn thất đáng kể.