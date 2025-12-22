Quân đội Nga đã bắt đầu lắp đặt các container tiêu chuẩn ISO dùng trong vận tải đường biển lên xe tăng, bổ sung vào những cấu trúc bảo vệ dã chiến đã từng xuất hiện trên chiến trường, như các “nhà kho” hay “lồng sắt”.

Kênh Telegram Region 22 đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh này.

Video cho thấy 2 xe tăng thuộc một chủng loại chưa được xác định rõ. Do chất lượng hình ảnh thấp và phần container che phủ phía trên, việc xác định chính xác biến thể gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các đặc điểm ở phần đuôi cho thấy những phương tiện này có thể là xe tăng T-80BVM.

Cả 2 xe đều được trang bị một dạng bảo vệ dã chiến mới: các container đường biển được lắp trực tiếp lên phía trên thân xe tăng.

Phần trước của container được khoét lỗ để nòng pháo chính có thể hoạt động. Phía trên container còn được phủ thêm lưới kim loại, nhiều khả năng nhằm tạo khả năng bảo vệ hạn chế trước các mối đe dọa từ trên cao, gồm UAV.

Phần phía sau của container dường như hầu như không được chỉnh sửa. Ở hai bên xuất hiện các lỗ mở được gia công thủ công cho hệ thống xả, nhằm ngăn khí thải tích tụ bên trong cấu trúc.

Tuy nhiên, thiết kế này không có thêm các yếu tố bảo vệ khác. Phần thân xe tăng vẫn hoàn toàn lộ ra ngoài, và không quan sát thấy bất kỳ trang bị tác chiến điện tử nào được lắp đặt trên phần trên của container.

Cũng cần lưu ý rằng container đường biển tiêu chuẩn có thành khá mỏng, thường chỉ dày khoảng 1,5–2 milimét. Chúng được chế tạo từ thép corten, loại vật liệu không được thiết kế để chống đạn.

Do đó, dạng “bảo vệ” này có thể dễ dàng bị xuyên thủng bởi hỏa lực bộ binh, mảnh pháo, cũng như các loại đạn do UAV thả xuống.

Một container tiêu chuẩn có khối lượng khoảng 2,2 tấn, mặc dù trọng lượng trong trường hợp này dường như đã được giảm bớt do phần đáy và mặt trước đã bị cắt bỏ.

Trước đó, vào tháng 11, lực lượng Nga từng trình diễn các xe tăng được gọi là “nhím xung kích”, được trang bị hệ thống bảo vệ chống UAV bằng dây thừng dày đặc, thiết bị rà phá mìn và các hệ thống tác chiến điện tử.



