Xe tăng M-20UP1 'tương đương T-90S và T-14 Armata' của Serbia gây chú ý đặc biệt

Sao Đỏ |

So với mẫu M-84 cơ bản, xe tăng M-20UP1 của Serbia có rất nhiều đặc điểm cải tiến, nhưng đây có phải một dự án thành công.

Năm 2015, công ty quốc phòng Serbia Yugoimport đã trình bày dự án xe tăng chiến đấu chủ lực M-20UP1.

Chính Belgrade mô tả dự án này là bản sao từ T-14 Armata và tuyên bố khi xuất xưởng, xe tăng của họ sẽ có các đặc điểm tương tự T-90S của Nga.

Cơ sở cho sự phát triển này là xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 từ thời Nam Tư, so với mẫu cũ, M-20UP1 của Serbia có những điểm khác biệt sau: Sự hiện diện của tháp pháo "không người lái", thân và khung gầm được kéo dài (7 bánh chịu lực thay vì 6), và công suất động cơ được tăng cường (1.200 mã lực so với 780 mã lực).

Các nhà phát triển từ Yugoimport cho biết chi phí của một chiếc M-20UP1 nếu được sản xuất hàng loạt sẽ là 5 triệu euro (theo tỷ giá năm 2015).

Hệ thống vũ khí dự kiến bao gồm 1 pháo nòng trơn 125mm 2A46 với 48 viên đạn, 1 pháo tự động 30mm trong tháp pháo điều khiển từ xa và 1 súng máy 12,7mm.

Hệ thống nạp đạn tự động được giữ nguyên, kíp lái 3 người được bố trí trong một khoang bọc thép biệt lập, đúng như ý tưởng về xe tăng chiến đấu chủ lực với tháp pháo "không người lái". Với trọng lượng chiến đấu 45 tấn, M-20UP1 có thể đạt tốc độ lên đến 60km/h và tầm hoạt động 550km.

So với M-84S cơ bản, "phiên bản tương tự Armata" của Serbia cũng được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến. Buổi giới thiệu đầu tiên (và cho đến nay là duy nhất được biết đến) về M-20UP1 diễn ra tại Triển lãm quốc phòng Partner 2015 ở Belgrade.

Minh họa xe tăng M-20UP1 của Serbia.

Nếu có thể hiện thực hóa dự án M-20UP1 thì đây sẽ là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) đầu tiên được đưa vào sản xuất trực tiếp trên lãnh thổ Serbia từ đầu. Bởi vì nhiều thành phần của chiếc M-84 chế tạo trong đất Croatia, tại nhà máy Duro-Dakovic ở thành phố Slavonski Brod.

Tuy nhiên, cần lưu ý dựa trên những hình ảnh được công bố, xe tăng M-20UP1 vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguyên mẫu hoặc mô hình hoạt động. Dự án không có khách hàng và Bộ Quốc phòng Serbia đã quyết định đầu tư vào việc hiện đại hóa những chiếc M-84 hiện có.

Có thể tồn tại nhiều lý do khiến dự án không bao giờ được thực hiện như thiếu sự quan tâm từ đối tác tiềm năng hoặc vấn đề công nghệ trong việc chế tạo các yếu tố cơ bản cho xe tăng (tháp pháo "không người lái", động cơ diesel với công suất lên tới 1.200 mã lực).

Trong bối cảnh này, cần phải đề cập đến những gì diễn ra vào tháng 9/2024, khi Tổng thống Serbia tuyên bố sẽ giành "vị trí thứ nhất hoặc thứ hai" về xe tăng ở châu Âu, tức là giới lãnh đạo tại Belgrade đã quyết định hiện thực hóa tham vọng của mình theo một cách khác.

Theo Defense Express
