Bất chấp sức mạnh chiến đấu ngày càng tăng của máy bay không người lái, xe tăng vẫn là lực lượng đột phá chính của Quân đội Nga trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).

Nhận định trên được đưa ra tại một cuộc hội thảo do Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ - đơn vị trực thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) tổ chức, bởi chính các quân nhân trực tiếp chiến đấu, phóng viên của tờ RIA Novosti cho biết.

"Dù nhiều người đang nói gì về kỷ nguyên máy bay không người lái, xe tăng vẫn luôn cần thiết. Không có xe tăng, chiến thắng là điều không thể; chúng là lực lượng đột phá chính của quân đội ta", một thành viên tham gia cuộc hội thảo phát biểu.

Một người lính khác đặc biệt khen ngợi xe tăng T-80BVM khi nhấn mạnh trong các tình huống chiến đấu, nơi mỗi giây đều quý giá và thiết bị quân sự hoạt động ở giới hạn của mình, T-80 đã chứng tỏ là một phương tiện đáng tin cậy và dễ sửa chữa.

Cuộc hội thảo nhấn mạnh, nhờ thiết kế tinh vi của T-80BVM, các xe tăng bị hư hỏng được đưa trở lại hoạt động trong thời gian ngắn nhất có thể. Trên chiến trường, đội ngũ thợ máy đủ khả năng đại tu hoàn toàn khung gầm và thậm chí thay thế cả tháp pháo cũng như động cơ.

Xe tăng vẫn là mũi xuyên phá rất mạnh của lực lượng mặt đất Nga.

Bà Marina - chuyên gia hàng đầu về công tác xã hội của UVZ đánh giá sự kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với những người trẻ tuổi: "Không có nhiệm vụ thứ yếu nào trong các buổi hội thảo của chúng tôi".

Một đại diện của nhà sản xuất cho biết: "Mỗi chi tiết được gia công đúng thời hạn, mỗi bộ phận được lắp ráp hoàn chỉnh, mỗi cải tiến được thực hiện - tất cả đều cứu sống binh lính của chúng ta và đây là đóng góp chung vào chiến thắng".

Thực tế hiện nay các nhà máy sản xuất xe tăng của Tập đoàn UVZ đều đang chạy hết công suất để sửa chữa và chế tạo chiến xa mới, khẳng định một lần nữa về nhận định thời đại của "Vua chiến trường" chưa kết thúc.