Xe tăng Challenger 3 mới nhất của Anh sẽ lỗi thời trước khi đưa vào sử dụng

Theo cựu sĩ quan Quân đội Anh, hiện là nhà bình luận quân sự nổi tiếng - Trung tá Stuart Crawford, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Challenger 3, hiện đang được phát triển cho Lục quân Hoàng gia có thể trở nên lỗi thời trước khi được đưa vào sử dụng, Tạp chí Military Watch (MW) trích dẫn ý kiến.

Tờ MW viết: "Đánh giá của ông Crawford tiết lộ những thiếu sót nghiêm trọng về khả năng của chính những cỗ máy này".

Challenger 3 được phát triển như một phiên bản cải tiến của Challenger 2, vì vậy xe tăng mới "có thể đại diện cho biến thể mới nhất của một triết lý thiết kế đã lỗi thời", Trung tá Crawford khẳng định.

Ông lập luận rằng những chiếc MBT hiện đại của phương Tây, chẳng hạn như Leopard 2 hay Abrams, và giờ là Challenger 3 tỏ ra quá lớn, nặng nề, đắt tiền và dễ bị tấn công.

"Xe tăng này cũng giữ lại động cơ 1.200 mã lực từ phiên bản tiền nhiệm Challenger 2, vốn bị các binh sĩ Ukraine chỉ trích là yếu so với trọng lượng. Nếu cân nặng của Challenger 3 lên tới 80 tấn trong cấu hình chiến đấu đầy đủ, vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng cơ động của nó và liệu phương tiện cứu hộ và bắc cầu của Anh có thể xử lý được nó hay không", vị chuyên gia lưu ý.

Ông Crawford cũng lưu ý rằng tháp pháo 3 người truyền thống đã lỗi thời khi tin tưởng rằng xe tăng tương lai sẽ theo mẫu T-14 Armata của Nga, với kíp lái được bố trí trong khoang bọc thép biệt lập tỏ ra tốt hơn nhiều.

Trong bài đánh giá của mình, Trung tá Crawford nhấn mạnh những ưu điểm đáng kể của xe tăng Liên Xô, Ukraine và Nga so với các đối thủ phương Tây.

Vị sĩ quan người Anh nhận định: "Có đầy đủ lý do thuyết phục để thay đổi sang xe tăng nhỏ gọn, nhẹ và rẻ hơn, với cân nặng 45 - 50 tấn".

"Những phương tiện như vậy có thể tích hợp tháp pháo tự động, kíp điều khiển nằm trong khoang được bảo vệ, giáp bổ sung, hệ thống phòng vệ chủ động và khả năng chống lại máy bay không người lái... đều được nâng cao".

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger III đang nhận về nhiều ý kiến nghi ngờ.

Lập luận của ông Crawford về điểm yếu của xe tăng phương Tây được chứng minh một cách thuyết phục bằng những quan sát về xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ và Leopard 2 của Đức ở Ukraine, nơi cả hai loại MBT này đều chịu tổn thất nặng nề kể từ khi lần đầu tiên được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.

Tóm tắt những thiếu sót của chương trình, ông Crawford kết luận: "Điều này đặt ra một câu hỏi chiến lược: Vương quốc Anh sẽ đi về đâu sau Challenger 3"?

"Một số người cho rằng với số lượng xe tăng hạn chế như vậy, Vương quốc Anh nên từ bỏ hoàn toàn việc sản xuất. Những người khác tin rằng một thiết kế nhỏ gọn và giá cả phải chăng hơn có thể khôi phục niềm tin vào dây chuyền lắp ráp".

"Các đồng minh NATO cũng đang đối mặt với những tình huống khó xử tương tự trong việc phát triển các phiên bản kế nhiệm cho Leopard 2, Abrams và Leclerc".

Theo chuyên gia, lựa chọn tốt nhất cho Vương quốc Anh là tham gia chương trình phát triển xe tăng MARTE toàn châu Âu, hoặc dự án K3 của Hàn Quốc.