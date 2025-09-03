Xe tăng Challenger 2 tồn tại bền bỉ đến ngạc nhiên sau 2 năm chiến đấu

Đầu năm 2023, Vương quốc Anh công bố quyết định chuyển giao 14 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Challenger 2 cho Ukraine, trở thành quốc gia đầu tiên quyết định cung cấp MBT như một phần hỗ trợ quốc phòng; cùng năm đó, các chiến xa này đã được bàn giao và việc sử dụng chúng trên chiến trường đã được ghi nhận.

Tính đến ngày hôm nay, những cỗ chiến xa nói trên vẫn đang phục vụ trong đội hình chiến đấu, kênh ArmyTV đã thực hiện một cuộc phỏng vấn và thu về kết luận liên quan đến Challenger 2 khi xem xét hoạt động của chúng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Đây thực sự là một 'súng bắn tỉa', nó cho phép bạn tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa. Bạn không cần phải đến quá gần, bạn có thể ẩn nấp và rút lui một cách bình tĩnh", chỉ huy xe tăng Challenger 2 với biệt danh "Gera" cho biết, đồng thời lưu ý rằng tầm bắn tối đa khi chống lại một xe chiến đấu bộ binh là 5.300 mét.

Kíp lái đã thực hiện được cảnh quay này khi đang tác chiến tại hướng Kursk, và quân nhân "Gera" nhấn mạnh rằng xe tăng Challenger 2 đã thể hiện khá tốt trên chiến trường.

"Chúng chạy nhanh, cơ động, chỉ có máy bay không người lái là gây trở ngại nhiều, nhưng cỗ chiến xa này đã thể hiện rất tốt khi chịu được các đòn tấn công từ máy bay không người lái FPV".

Cảm nhận của binh sĩ Ukraine về xe tăng Challenger 2 sau thời gian sử dụng khá dài.

So với xe tăng Liên Xô, quân đội Ukraine nhận xét rằng Challenger 2 có tầm nhìn tốt hơn nhiều. "Việc đưa xe tăng lên và xuống trong chế độ chiến đấu dễ dàng hơn nhiều khi không phải trèo ra khỏi cửa sập", họ cũng nhấn mạnh tốc độ xoay tháp pháo rất nhanh.

Điều đáng chú ý là ít nhất kíp chiến đấu được nhắc đến trong video không vận hành xe tăng Challenger từ các vị trí bắn khép kín mà luôn xung trận trực tiếp ở tư thế đối diện.

Xe tăng Challenger 2 có cơ chế nạp đạn riêng biệt, tuy nhiên theo xạ thủ, điều này không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ bắn, anh ta cũng lưu ý rằng nó còn phụ thuộc vào trình độ của xạ thủ: "Có thể lâu hơn vài giây, nhưng an toàn hơn bởi vì chúng tôi có đạn ở một bên, liều phóng ở bên kia, tốc độ bắn cao nhất đạt được là 8 viên mỗi phút".

"Chiếc xe rất tuyệt vời, về động cơ thì không có gì phàn nàn, cả động cơ phụ trợ lẫn động cơ chính. Chiếc xe vận hành khá tốt, chỉ có một điểm trừ là hơi nặng khi đi trên đất tơi xốp", tài xế kiêm thợ máy chia sẻ.

Hiện tại Anh chưa phải cung cấp lô xe tăng Challenger 2 tiếp theo cho Ukraine, cho dù họ chỉ viện trợ 14 chiếc, so với tổn thất của M1A1 Abrams và đặc biệt là T-90M Proryv thì thành tích của MBT do Anh sản xuất thực sự đáng nể.