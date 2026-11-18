Quân đội Ý bắt đầu điều chỉnh xe tăng bánh lốp B1 Centauro của mình để chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Tương tự các loại thiết giáp khác, xe tăng bánh lốp B1 Centauro của Ý trong kho vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị lưới bảo vệ chống máy bay không người lái, điều rất cần thiết trên chiến trường hiện đại.

Và giờ đây biện pháp tương tự để tăng khả năng sống sót cho cỗ chiến xa cũng đang được triển khai tại Ý, trên những chiếc Centauro của quân đội nước này.

Tài khoản mạng xã hội X của nhà quan sát quân sự có tên A-129 Mangusta Observer (@NichoConcu) đã chia sẻ bức ảnh về một chiếc xe tăng bánh lốp B1 Centauro của Ý, có thể thấy rõ phương tiện này được trang bị một cấu trúc bảo vệ xung quanh tháp pháo.

Xe tăng bánh lốp B1 Centauro của Quân đội Ý với mái che chống UAV trên tháp pháo.

Trước tình hình trên, trang Defense Express lưu ý cấu kiện với biệt danh "vỉ nướng" trong ảnh bao phủ toàn bộ tháp pháo từ trên xuống và xung quanh. Thoạt nhìn nó trông có vẻ cố định, nghĩa là không thể tháo rời nếu cần thiết, tức là khá bất tiện.

Mặc dù vậy, hình ảnh này chỉ cho thấy một góc độ, cho nên vài chi tiết có thể không nhìn thấy rõ và cần thêm dữ liệu để đánh giá kỹ hơn.

Không có cấu trúc bổ sung nào trên thân xe, trái ngược với phiên bản của Ukraine được trình diễn hồi đầu năm nay, vốn có các tấm chắn dạng giáp lồng xung quanh.

Ngoài ra "vỉ nướng" trên tháp pháo xe tăng bánh lốp B1 Centauro trong Lực lượng Vũ trang Ukraine được lắp đặt một hệ thống phức tạp, tương tự cấu kiện triển khai từ lâu trên các xe tăng và xe bọc thép khác, được gọi là "mũ trùm" với khả năng gấp gọn.

Xe tăng bánh lốp B1 Centauro của Quân đội Ukraine trên chiến trường.

Xe tăng bánh lốp B1 Centauro chỉ có lớp giáp bảo vệ chống lại đạn pháo nhỏ cỡ 20 - 25mm ở phía trước và đạn 12,7mm từ các phía khác, vũ khí chính của nó là pháo nòng xoắn cỡ 105mm.

Do vậy, chiếc xe cần được bảo vệ thêm để chống lại máy bay không người lái. Tuy nhiên, chỉ đóng kín tháp pháo có lẽ chưa đủ, vì vậy nhiều khả năng sẽ xuất hiện một phiên bản mở rộng hơn trong tương lai.

Nhìn chung việc lắp đặt các cấu kiện chống máy bay không người lái đang được tích cực triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới do mối đe dọa ngày càng cao từ UAV.

Mặc dù hệ thống phòng vệ chủ động (APS) và tác chiến điện tử (EW) thường được coi là giải pháp, nhưng thực tế cấu kiện dạng "mái che" đang xuất hiện ngày càng nhiều như cách thức rẻ tiền và mang lại hiệu quả "ngay lập tức".

Chúng ta sẽ nhắc lại trường hợp của Ba Lan, khi họ bắt đầu trang bị xe bọc thép chở quân bánh lốp Rosomak và xe tăng Leopard 2PL những chiếc "vỉ nướng" trên tháp pháo.

Thiết giáp bánh lốp Type 08 của Quân đội Trung Quốc.

Xu hướng này cũng đang lan rộng sang các siêu cường quân sự như Trung Quốc, ví dụ như xe bọc thép chở quân Type 08 đã có lớp bảo vệ tháp pháo được đánh giá tốt nhất trong phân khúc, cho dù thân xe chỉ được lắp các tấm chắn bên hông đơn giản.