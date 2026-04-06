Xe tải va chạm ô tô ở Đà Nẵng, 4 người thương vong

Thống Nhất/VTC News |

Một người tử vong, 3 người bị thương sau khi xe tải xảy ra va chạm với ô tô ở Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 6/4, trên tuyến ĐT611 đoạn thuộc thôn Phước Thành, xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng, xe tải mang BKS 92C-136.88 do N.V.T. (SN 1974, trú xã Quế Sơn) cầm lái, xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS 43A-875.19 do T.V.T. (SN 1994, trú xã Quế Sơn) điều khiển, trên xe chở thêm 3 người khác.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Q.S)

Vụ tai nạn khiến bà M.T.T.H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quế Sơn nhưng không qua khỏi. 3 người bị thương được chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện. Tại hiện trường, phần đầu 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hôm qua (5/4), trên Quốc lộ 1 tuyến tránh trung tâm TP Huế xảy ra vụ xe máy va chạm với ô tô đầu kéo khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 15h22, xe đầu kéo mang biển số 43H-172.31 kéo theo rơmóoc mang BKS 43R-027.55 do ông Trần Minh T. (SN 1970, trú tổ 7, khu vực 4, phường An Cựu) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 1A tuyến đường tránh trung tâm TP Huế.

Đến Km14+500, đoạn qua phường Kim Long, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 47AK-016.89 do anh Phan Văn H. (SN 1996, thường trú Hoà Đông, Ea Bông, Krông Ana, Đăklak (cũ) điều khiển), chở theo sau chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 2002, trú kiệt 26 Ngọc Hồ, phường Kim Long, TP Huế).

Vụ tai nạn khiến anh Văn H. tử vong tại chỗ, chị Thanh H. bị thương.

Qua xác minh ban đầu, trong lúc xe ô tô đầu kéo đang lên dốc, ôm cua phía tay phải thì xe máy vượt từ sau lên trước phía bên tay phải, va quẹt vào ô tô gây tai nạn.

Sau tai nạn, Công an phường Kim Long phối hợp với Phòng PC08, PC09 tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

