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Xe tải lùi trong khuôn viên công ty, cán tử vong nữ công nhân 47 tuổi

ANH NGỌC
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Vụ tai nạn xảy ra tại một công ty may mặc ở Nghệ An khiến nữ công nhân 47 tuổi, lao động chính trong gia đình, tử vong.

Ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Vân Tụ (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra hơn 11h ngày 15/9, trên tuyến đường nội bộ của một công ty may trên địa bàn xã Vân Tụ.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VT)

Thời điểm trên, một xe tải từ Ninh Bình vận chuyển hàng hóa vào công ty. Trong lúc xe lùi thiếu quan sát đã đâm vào nữ công nhân đang đi bộ phía sau.

Cú va chạm khiến nữ công nhân ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi, trú xã Quang Đồng, Nghệ An).

Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, trưa 12/9, trên đường ĐT767, đoạn qua xã Tân An - TP Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe đạp khiến một nam sinh tử vong.

Nạn nhân là em L.Q.T., đang là học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam sinh đi xe đạp trên đường ĐT767. Khi đến Km11, nam sinh va chạm với ô tô khách BKS 60H-294.XX đang lùi xe. Sau cú va chạm mạnh, nam sinh ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm ô tô, bị bánh sau chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Tags

Nghệ An

tai nạn giao thông

Ninh Bình

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