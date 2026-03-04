Xe tải làm đứt dây điện, người phụ nữ ngã nhào ra đường: Công an vào cuộc

Chiều 3/3, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe máy đang lưu thông thì bỗng ngã nhào xuống đường, bị thương. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngay trên quốc lộ 1, thuộc địa phận Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm trên, một xe tải di chuyển trên đoạn đường vắng người qua lại thì phần thùng xe vướng vào đường dây điện, làm dây bị đứt rồi rơi trúng người phụ nữ chạy xe máy phía sau.





Sau sự cố, xe tải đã rời khỏi hiện trường, trong khi đó người phụ nữ bị xe máy đè lên người, không thể tự đứng dậy. Nhiều người dân địa phương khi phát hiện sự việc đã chạy đến hỗ trợ và đư nạn nhân đi viện.

Dân Trí thông tin, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã cử cán bộ vào cuộc xác minh nội dung clip trên.

Cơ quan chức năng đang xác minh thời gian, địa điểm cụ thể và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.