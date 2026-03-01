Vụ ngất xỉu sau khi gặp 2 người lạ: Đối tượng tìm người tên Vân, nhưng giơ ảnh đàn ông đầu trọc

Mạng xã hội hiện đang chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại tình huống nữ chủ tiệm tạp hóa ở chợ Hòa An (xã Krông Pắk, Đắk Lắk) bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với người phụ nữ lạ mặt.

Theo thông tin ban đầu thì vào trưa 25/2, chị C. (23 tuổi, kinh doanh tạp hóa) đang bán hàng tại chợ Hòa An (xã Krông Pắk) thì có hai người phụ nữ lạ bịt kín mặt bước vào tiệm. Nhận thấy, hai người này có những dấu hiệu bất thường, nên chị C. đã lớn tiếng quát "đi ra, đi ra ngay". Khi hai phụ nữ này rời khỏi quầy, chị C. bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ.

Chị C. bị ngất xỉu ngay giữa chợ.

PLO thông tin, hiện tại sức khoẻ của chị N.T.T.C. (23 tuổi, chủ tiệm tạp hóa tại chợ Hòa An, xã Krông Pắc) đã ổn định. Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc vào trưa 25/2, chị C. kể trên PLO rằng lúc đó, một người phụ nữ lạ bước vào hỏi thăm người tên vân. Chị C. nói mình không biết thì người này rời đi. Một lúc sau, có hai người phụ nữ cùng đến, đưa điện thoại về phía chị và liên tục hỏi: “Có biết người này không, biết người này không?”. Chị C cho biết khi đó đã nhìn vào màn hình điện thoại và thấy hình một người đàn ông đầu trọc.

Người lạ giơ điện thoại hỏi chị C. có biết người này là ai không.

Khi hai người lạ mặt này rời đi, chị C. nhận thấy vai nặng trĩu, chân tay bắt đầu cứng lại rồi toàn thân mềm nhũn ra, không thể cử động rồi ngã xuống.

" Khi té xỉu, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, nhận thức được và nghe mọi người nói. Tuy nhiên, tôi không thể cử động, miệng cũng bị đơ không nói được”, chị C. chia sẻ trên PLO.

Theo lời chị C., sức khoẻ của chị hoàn toàn bình thường, chưa từng ngất xỉu hay rơi vào trạng thái tương tự.

Chia sẻ thêm trên báo Tiền Phong, chị C. tiết lộ thêm rằng trong hai người phụ nữ xuất hiện tại quán, chị chỉ nhìn rõ người tiếp xúc đầu tiên với mình. Người phụ nữ đó khoảng hơn 30 tuổi, da trắng như phấn, nhìn còn khá trẻ. "Lúc nói chuyện, người này có kéo khẩu trang xuống một chút rồi kéo lên lại nên tôi thấy được mặt”, chị C. kể trên Tiền Phong.

Ngày 28/2, PLO thông tin Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vẫn đang xác minh vụ việc cô gái bán hàng ở chợ ngất xỉu sau khi nhìn vào điện thoại của hai phụ nữ lạ.