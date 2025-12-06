Xe tải cỡ nhỏ EC Van của VinFast lộ diện

Mẫu xe sử dụng màu xanh đặc trưng của thương hiệu Xanh SM, song tổng thể thiết kế vẫn gần như giữ nguyên so với phiên bản đã ra mắt trước đây.

EC Van mang đến giải pháp vận chuyển thương mại đột phá, nổi bật với khả năng vận hành linh hoạt, êm ái và tiết kiệm chi phí. (Ảnh: Hải Ngọc)

Phía trước của xe có ngôn ngữ thiết kế tương đồng với các mẫu xe VinFast với logo chữ "V" đặc trưng cùng dải crôm kéo dài sang hai bên đèn.

Hệ thống đèn trước sử dụng bóng Halogen, xe không được trang bị đèn sương mù, tuy nhiên hai vị trí chờ trên cản trước vẫn cho phép lắp bổ sung nếu cần. Gương chiếu hậu chỉnh cơ.

Xe có kích thước DxRxC là 3.767 x 1.680 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm. (Ảnh: Hải Ngọc)

Với kích thước này, xe nhỏ hơn đáng kể VF5 (3.965 x 1.720 x 1.580 mm) nhưng vẫn có chiều dài cơ sở tương đương (2.513 mm).

Xe sử dụng lốp xe Sailun xuất hiện trên nhiều dòng xe điện của VinFast. (Ảnh: Hải Ngọc)

Bộ mâm thép sơn đen kích thước 14 inch được trang bị cho xe, không bổ sung ốp trang trí, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế và giảm chi phí vận hành.

Xe có khoảng sáng gầm xe (không tải) 165 mm, bán kính quay vòng 5,1 m. Do vậy, xe có thể dễ dàng di chuyển linh hoạt trong ngõ ngách, nhất là tại thành phố.

Khoang lái của EC Van. (Ảnh: Hải Ngọc)

Xe trang bị màn hình điện tử hiển thị thông số. (Ảnh: Hải Ngọc)

Xe được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 30kW, mô-men xoắn cực đại 110Nm, tốc độ tối đa 75km/h. Dung lượng pin khả dụng 17kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 150km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 19,4kW, với thời gian sạc từ 10% lên 70% pin trong vòng 42 phút. Chủ xe cũng có thể mua bộ sạc di động 3kW để sạc pin cho xe qua đêm tại nhà.

Khoang chở hàng phiên bản của Xanh SM là loại cửa mở lên trên.

Xe có thiết kế khoang lái 2 chỗ ngồi cùng khoang hành lý phía sau với dung tích chứa hàng lên tới 2.600 L, tải trọng trên 600 kg. (Ảnh: Hải Ngọc)

Để đảm bảo an toàn, VinFast EC Van được trang bị hệ thống phanh đĩa trước, phanh tang trống sau cùng các công nghệ như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS), đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS),…

VinFast EC Van có giá bán 285 triệu đồng (kèm pin), được bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 130.000 km cho xe, 7 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, VinFast cũng sẽ cung cấp cho khách hàng một gói trang bị tùy chọn trị giá 20 triệu đồng để nâng cấp thêm một số tiện nghi theo nhu cầu.