Xe tải chở lợn chạy trên Quốc lộ 14 bị lật nghiêng khiến một người chết, hai người bị thương.

Tối 20/11, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 cùng ngày, ông N.V.T. (59 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải BKS 38C-109.03 chở lợn giống, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: N.Đ)

Đến Km 1419, đoạn qua thôn Măng Khên, xã Đăk Plô, xe tải bất ngờ lật nghiêng, trượt sang bên trái đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hai phụ xe gồm ông L.H.Q. (32 tuổi) và ông T.V.H. (50 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị).

Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, ông Q. bị thương nhẹ. Tài xế T. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đăk Glei cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường hai chiều, mặt đường bê-tông, có độ dốc theo hướng Bắc - Nam và nằm trên đoạn đường cong.

Nhận định ban đầu, khi điều khiển xe tải xuống dốc, qua đoạn đường cong, tài xế không làm chủ được tốc độ, dẫn đến phương tiện lật nghiêng và trượt sang bên trái đường.