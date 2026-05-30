Thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 30/5, anh Nguyễn Văn Lâm (31 tuổi, thường trú tỉnh Thanh Hóa) lái xe tải chở hàng chạy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (hướng Huế - Đà Nẵng).

Đến địa phận thuộc xã Khe Tre, TP Huế, tài xế phát hiện hàng hóa phía sau xe bốc cháy dữ dội nên khẩn cấp dừng xe, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy.

Tiếp nhận thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Huế cùng các đơn vị tới hiện trường triển khai dập lửa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Tại hiện trường, khói đen bốc cao, nhiều phương tiện qua khu vực phải giảm tốc độ.

Đến khoảng 8h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người, song hàng hóa trên xe hư hỏng nặng.

Được biết, số hàng này của Công ty cổ phần công nghiệp - Havison đang trên đường vận chuyển, bàn giao cho một đơn vị ở miền Trung.

Cách đây vài ngày, hai ô tô loại 45 chỗ bốc cháy dữ dội khi đang đỗ cạnh cây xăng dầu Vũ Hạ thuộc xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo UBND xã Phụ Dực xác nhận vụ cháy 2 ô tô chở công nhân xảy ra vào trưa 27/5. Vụ việc không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên xe không có người. Ngọn lửa cũng không cháy lan sang khu vực trụ bơm xăng dầu vì hai ô tô đỗ cách khá xa.

Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa ban đầu bùng phát từ chiếc ô tô đỗ phía trong, gần cây xăng, sau đó nhanh chóng lan sang xe đỗ bên cạnh. Do bên trong xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bốc lên dữ dội. Khi lực lượng chức năng có mặt, cả hai phương tiện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Phụ Dực cùng với lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Đến 12h30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.