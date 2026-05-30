Tin vui đối với nhiều cán bộ xã đã nghỉ việc, áp dụng từ ngày 1/7

Duy Anh
|

Từ 1/7, đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, mức trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng thêm 8% trên mức trợ cấp đang được hưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12 ngày 29/5/2026 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng này sẽ được tăng thêm 8%, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Mức trợ cấp mới được tính theo công thức sau:

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 là mức trợ cấp quy định tại Thông tư số 08 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng theo hướng dẫn tại Thông tư này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

